Điểm nhận dạng đặc biệt của nghi can vụ giết bà bán thịt heo

Liên quan đến vụ người phụ nữ bán thịt bị cướp giết, ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã có thông báo truy tìm nghi can Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh).



Kim Thành Hưng



Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 23-3, người dân phát hiện bà PTĐ (56 tuổi, ngụ khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải) tử vong trong nhà riêng, người có nhiều vết máu. Kết quả khám nghiệm cho thấy người nạn nhân có 14 vết dao, có vết dao đâm thủng tim, phổi gây tử vong; tài sản bà Đ. bị mất một xe SH và một số nữ trang. Công an tỉnh Trà Vinh sau đó đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản, đồng thời tập trung truy bắt hung thủ sát hại người phụ nữ bán thịt ở thị xã Duyên Hải. Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Trà Vinh xác định nghi can gây ra vụ án giết người cướp tài sản nêu trên là Kim Thành Hưng và người này đã bỏ trốn nên ra thông báo truy tìm

Đặc điểm nhận dạng nghi can là nam, chiều cao 1,68 m, mắt phải bị hỏng, cụt 2 đốt ngón tay út (bàn tay trái).

Công an Trà Vinh thông báo cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị phải thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh (khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hoặc gọi điện thoại 02943.842.974 và 0913.657.139 gặp anh Sơn Việt Hùng.

Mọi thông tin cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin. Nếu ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.