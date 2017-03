Gây mê, cướp tài sản người tình đồng tính

Ngoài ra, công an đang làm thủ tục để bàn giao Nghị cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền vì nạn nhân của Nghị là ông J.T. Nguyễn (quốc tịch Mỹ) giáo viên dạy tiếng Anh tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu , ông J. có đến Công an phường An Lạc, quận Bình Tân trình báo về việc bị Nghị gây mê khiến ông bất tỉnh để lấy cắp nhiều tài sản giá trị lớn. Ông J. nhờ công an phối hợp bắt giữ Nghị khi phát hiện Nghị đang thuê phòng khách sạn ở với một người đàn ông khác tại địa bàn phường An Lạc. Sau đó, công an đã kiểm tra hành chính khách sạn L.H phát hiện Nghị đang lưu trú tại đây nên mời về trụ sở làm rõ việc tố cáo của ông J. Tại cơ quan công an, Nghị nhanh chóng khai nhận hành vi cướp tài sản của ông J.

Theo khai nhận của Nghị, ông J. và Nghị tình cờ quen biết với nhau qua mạng. ngày 4-12-2013, hai bên hẹn gặp tại một khách sạn để quan hệ đồng tính. Do có sẵn âm mưu từ trước, Nghị chuẩn bị năm viên thuốc ngủ pha sẵn vào ly cà phê sữa đá đem theo. Khi gặp ông J. tại khách sạn, Nghị đưa cho ông J. uống khiến nạn nhân bất tỉnh mê man.

Nghị cuỗm sạch tài sản nạn nhân đem theo gồm một máy tính xách tay, một ĐTDĐ, 4 triệu đồng, cùng 500 USD rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Biết Nghị thường xuyên lên mạng tìm kiếm dụ dỗ những người đồng tính nhằm lừa đảo, cướp tài sản, để Nghị lộ mặt, ông J. đã nhờ một người bạn đóng vai là người đồng tính lên mạng làm quen với Nghị.

Ngày 9-1, khi Nghị cùng người này đến khách sạn L.H thì ông J. đến Công an phường An Lạc trình báo, để công an bắt giữ Nghị.

TUYẾT KHUÊ