Giả nhân viên quán karaoke lừa xe khách

Mới đây, anh ĐVT (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến Công an phường 2, quận Phú Nhuận trình báo về việc bị lừa mất chiếc xe Air Blade ngay trước quán karaoke N. ở quận Phú Nhuận.

Theo anh T. trình bày, đêm 26-5 anh đến quán karaoke này và đậu xe trên lề đường trước cửa quán chờ bạn để cùng vào.

Cùng lúc này, camera an ninh của quán karaoke N. quay lại được hình ảnh một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc quần jeans, áo khoác đen trà trộn vào đám đông khách và nhân viên bảo vệ của quán với ý định trộm xe. lợi dụng thời điểm nhân viên lấy xe trả cho khách ra về, đối tượng đi bộ từ bên kia đường để trà trộn vào đám đông. khi thấy anh T., đối tượng liền tiếp cận, chỉ tay về phía hầm giữ xe của quán và lên tiếng: “Anh ơi vô gửi xe”. Nghe anh T. nói đang còn chờ bạn thì hắn nhiệt tình đáp lại: “Dạ”. Do cách đó khoảng vài mét có một nhóm bảo vệ quán karaoke đang đứng nên anh T. nhầm tưởng người này là nhân viên của quán.

Người thanh niên nghi vấn (mặc áo khoác màu đen) trà trộn vào đám đông. Sau đó tiếp cận anh T., chỉ tay xuống hầm yêu cầu gửi xe, khi lấy được chìa khóa thì lên xe nổ máy bỏ chạy. (ảnh cắt từ clip)

Ít phút sau, nhóm bạn anh T. tới nơi, lập tức người thanh niên yêu cầu: “Bạn anh tới rồi, đưa chìa khóa để em chạy xe xuống hầm”. Cả tin, anh T. giao chìa khóa xe và quay sang nói chuyện với bạn. Lập tức gã “nhân viên dỏm” lên xe anh T. nổ máy chạy ngược chiều đường Phan Xích Long. Thấy vậy anh T. giật mình hô hoán và cùng với bạn lên xe đuổi theo nhưng không kịp.

Hiện Công an phường 2, quận Phú Nhuận đã tiếp nhận trình báo của anh T., củng cố lời khai, ghi nhận thông tin đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua camera quan sát và nhân chứng để truy tìm. Trung tá Nguyễn Thanh Thảo, Phó Trưởng Công an phường 2, cho biết đây là thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới đầu tiên xảy ra trên địa bàn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Ch., quản lý của quán karaoke cho hay thanh niên nghi vấn ban đầu xuất hiện trà trộn trước khu vực quán karaoke với mục đích định lấy xe của khách vào thời điểm nhân viên đem xe từ dưới hầm lên trả cho khách. Đối tượng này đã để ý hai trường hợp, tuy nhiên do quy trình trả xe của quán làm chặt chẽ và khách không để lộ sơ hở nên đối tượng không lấy được xe của khách.

Sau khi vụ việc của anh T. xảy ra, qua xem xét lại hình ảnh do camera quán ghi lại được, quản lý của quán karaoke đã họp lại với lực lượng bảo vệ để phổ biến phương thức, thủ đoạn của đối tượng, đồng thời cảnh báo nhân viên tăng cường cảnh giác đối với những đối tượng lạ xuất hiện và nhắc nhở cho khách cảnh giác bảo vệ tài sản. Quản lý của quán cho biết thêm thời gian vừa qua trước tình hình an ninh trật tự khu vực xung quanh từng xảy ra một số vụ việc phức tạp nên quán karaoke đã tăng cường lực lượng bảo vệ, camera an ninh để ngăn chặn, phòng ngừa.