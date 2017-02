Giả tình nhân theo dấu trùm ma túy Bình Dương

“Theo dõi nhiều tháng trời mới nắm hết quy luật, chân rết vì những người trong đường dây dày dạn kinh nghiệm, có vỏ bọc khá hoàn hảo và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện”. Trung tá Ngô Thanh Liêm, Đội trưởng Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC47), nói về chuyên án 117E do đơn vị này xác lập, kết hợp với C47B vừa triệt phá trong dịp Tết như trên.

Trùm ma túy trong vỏ bọc chủ nhà trọ

Tháng 7-2016, PC47 nhận tin từ trinh sát về một đường dây mua bán ma túy lớn từ miền Bắc vào TP.HCM do Giáp Văn Đào (42 tuổi, quê Bắc Giang), chủ dãy nhà trọ ở khu vực đông công nhân tại Dĩ An (Bình Dương) giáp ranh TP.HCM, cầm đầu. Hàng chục trinh sát tinh nhuệ được tung đi theo dõi.

Lai lịch của Giáp Văn Đào được xác định. Người này có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, buôn bán ma túy.

Sau khi ra tù, Đào vào Bình Dương mua đất, xây dãy nhà trọ, tạo vỏ bọc chí thú làm ăn. “Những tháng theo dõi ban đầu, các trinh sát rất thận trọng vì chủ đường dây rất nhạy, dày dạn kinh nghiệm đối phó” - Trung tá Liêm cho hay.

Đeo bám nhiều tháng, trinh sát xác định Đào thường xuyên ra Bắc và lên TP.HCM đều đặn. Dãy nhà trọ là nơi tập kết ma túy để tuồn ra địa bàn Dĩ An và TP.HCM.

“Đào rất thận trọng, di chuyển bằng phương tiện công cộng, thuê khách sạn vùng ven khi lên TP.HCM, chọn những hẻm sâu, nhiều ngóc ngách gây khó cho trinh sát” - Trung tá Liêm kể.

Tất cả đầu mối, chân rết của Đào đều rơi vào tầm ngắm nhưng Đào không hay biết, vẫn đều đặn ra Bắc “cất hàng”, chỉ đạo các giao dịch.

“Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 27-12-2016, chúng tôi xác lập chuyên án 117E, phối hợp với C47B triệt phá. Ban chuyên án thống nhất ở giai đoạn đầu bắt nhóm chủ chốt; giai đoạn sau là những chân rết tiêu thụ ở TP.HCM” - Trung tá Mai Văn Linh, Phó Trưởng PC47, cho hay.



Đào (ảnh ) và các nghi can trong đường dây ma túy đá. (Ảnh do công an cung cấp)

Bám đối tượng, trinh sát quên cả Tết

Theo Trung tá Linh, dịp Tết người nghiện sẽ mua nhiều ma túy để dành tiêu thụ và Đào sẽ tăng nguồn hàng. Từ Đào, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng được nhóm thứ hai.

Những người trong đường dây của Đào thuộc hàng “quái kiệt”, thông thuộc địa hình, chạy ô tô điêu luyện. “Trinh sát gặp không ít khó khăn khi đeo bám. Các nghi phạm ngồi trong xe dễ dàng nhìn ra xung quanh, người ngoài khó nhận dạng. Trong khi yêu cầu là phải nắm chắc chi tiết khuôn mặt, dáng người, cách đi đứng nên anh em phải có trí nhớ tốt, chỉ cần lướt qua là ghi nhận để nhóm này không phát hiện” - một trinh sát nói.

Theo ban chuyên án, trinh sát nữ cũng được tung vào trận, đóng giả tình nhân, xe ôm, sinh viên theo sát. Họ bỏ cả Tết để theo dõi… Nhất cử nhất động của đường dây được báo cáo đều đặn mỗi ngày lên ban chuyên án.

“Cất lưới”

Trước Tết, Đào lặng lẽ gom một lượng lớn tiền mặt chuẩn bị “cất hàng” và các trinh sát căng mình theo sát nhất cử nhất động của ông trùm.

“Chúng tôi xác định thời cơ đã đến, đây chính là giai đoạn quyết định để ngăn chặn lượng ma túy lớn do cặp đôi này vận chuyển đưa ra thị trường tiêu thụ dưới sự chỉ đạo của Đào” - Trung tá Linh cho biết thêm.

Tối 19-1 (tức 22 Tết), trong dòng người dân mải mê đi mua sắm Tết, một người đàn ông mặc áo đen mang ba lô, dáng vẻ lầm lũi như nông dân bị lực lượng trinh sát Đội 6 phối hợp với Phòng 4 (C47B) chặn bắt trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường 7, quận Gò Vấp). Nghi can là Lê Trọng Mạnh (55 tuổi, quê Bắc Giang), người đang cõng 4 kg thuê cho Đào, vợ của Mạnh cũng bị bắt ngay sau đó.

Cùng lúc, tại khu nhà trọ của ông trùm ở Bình Dương, các trinh sát căng mắt theo dõi. “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi buộc ông trùm phải trực tiếp mang hàng đi giao để bắt quả tang. Một giờ sau khi bắt Mạnh, Đào vào “kho” lấy 2,2 kg ma túy đá đi giao cho khách. Ngay lập tức từ bốn phía của khu nhà trọ, các trinh sát ập vào, hô to trong đêm tối khiến Đào đứng chôn chân…” - Trung tá Linh kể.

Tiếp đến, các trinh sát phối hợp với C47B bắt giữ các chân rết Viên Ngọc Dũng (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp); Vũ Thị Thu Hà (trú quận Tân Bình); Hoàng Phú Huỳnh… của đường dây. Những người này trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở nhà lầu, chung cư cao cấp.

Tối 7-2, trinh sát bao vây căn biệt thự của Hà. Một nhóm công khai đến bấm chuông, Hà không mở cửa, mang ma túy đi giấu ở chậu cảnh sân thượng, ném chùm chìa khóa vào toilet. Hà chui vào nhà tắm, xát xà bông đầy người nhưng người này cũng nhanh chóng bị các trinh sát nữ vào khống chế cùng tang vật” - Trung tá Liêm nhớ lại.

Theo khai nhận ban đầu, đều đặn vài tuần, Đào ra Bắc mang hàng chục ký ma túy vào Bình Dương rồi tuồn cho các chân rết. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.