Giải cứu một thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Ông Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Chiêu Lưu, cho biết Thu lấy chồng người Trung Quốc sáu năm nay. Cuối tháng 3-2014, Thu trở về quê nhà tỏ ra là người giàu sang, tuyển phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm việc, thực chất là lừa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Khi Thu đang đưa chị Cụt Thị Dung (20 tuổi, trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) ra phía Bắc vượt biên sang Trung Quốc thì bị công an bắt giữ và cứu đưa chị Dung về nhà.

Thu khai thời gian qua Thu về đưa con gái đầu của Thu sang Trung Quốc lấy chồng. Từ năm 2013 đến nay, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã bắt 12 vụ mua bán người và mua bán trẻ em với 17 bị can là người ở xã Chiêu Lưu.

Đ.LAM