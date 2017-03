‘Hiệp sĩ’ Bình Dương tìm thấy xe bị trộm nhờ thiết bị định vị

Ngày 17-2, cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ nghi can Vương Văn Quý (32 tuổi, quê Bình Phước) để làm rõ một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-2, chị Đàm Huỳnh Nghi (21 tuổi, quê Sóc Trăng) dựng xe máy hiệu Exciter màu xanh trước tiệm hớt tóc trên Đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa) thì bị trộm mất. Tuy nhiên, chiếc xe này có gắn thiết bị định vị nên nạn nhân đã báo ngay vụ việc cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) để tìm giúp.



Chiếc xe máy mà nhóm 'hiệp sĩ' tìm thấy trong đêm

Qua thiết bị định vị, anh Hải nhận thấy chiếc xe trên đang di chuyển về hướng quận Gò Vấp (TP.HCM) nên đã cùng các anh Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Phước Lộc, Võ Thanh Quốc tức tốc chạy xe máy lên quận Gò Vấp dò tìm.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” đến một căn nhà hai tầng ở phường 16 (quận Gò Vấp). Khi quan sát, anh Hải phát hiện phía trong có chiếc xe Exciter của chị Nghi và một số xe máy khách mang biển số tỉnh Bình Dương. Nghi vấn đây là nơi tập kết xe gian, “hiệp sĩ” tức tốc báo cho công an phường 16 (quận Gò Vấp).

Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một cũng tức tốc lên quận Gò Vấp để phối hợp công an địa phương kiểm tra căn nhà. Người trong căn nhà cố thủ, không mở cửa nên công an đã phải leo lên ban công để vào nhà. Lúc này, Quý vội vàng đem hai cây đoản chuyên phá khóa xe máy vứt vào bồn cầu.

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một thu giữ hai xe máy trong nhà và tạm giữ Quý để tiếp tục điều tra.