Kẻ bắn chết người giữa đường ở Khánh Hoà do ghen

Chiều 24-6, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã chuyển giao Huỳnh Út Việt (33 tuổi), nghi can bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên giữa đường tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận.

Được biết, sau khi bắn chết anh Thiên, Việt đã chạy xe thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đầu thú.



Hiện trường vụ bắn chết người giữa đường

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, nguyên nhân Việt bắn người là do ghen tuông.



Được biết, Việt và vợ tên D có ba con chung trong đó đứa con nhỏ nhất mới hơn hai tuổi. Khoảng tháng 3-2017, D. bất ngờ bỏ chồng con đi theo nhân tình ở Khánh Hòa.

Rất nhiều lần Việt đã gọi điện thoại cho D yêu cầu về với chồng con nhưng D không về và đổi luôn số điện thoại. Sau một thời gian thăm dò biết được chỗ ở của vợ và nhân tình, chiều ngày 23-6, Việt gởi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào ba lô chạy xe máy ra Khánh Hòa.



Nghi can Việt tại công an. Ảnh: Phương Nam

Khoảng 21g ngày 23-6, Việt đến Diên Khánh và thăm dò nơi ở của vợ và nhân tình sau đó thuê nhà trọ gần đó nghỉ qua đêm. Đến sáng 24-6 sau khi theo dõi thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm tiếp viên tại một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh quay về, Việt đã bám theo và khi nạn nhân dừng ở một chốt đèn liền áp sát nổ súng.



Theo chính quyền địa phương, Huỳnh Út Việt làm nông, sống hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự gì.