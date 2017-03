Kẻ bịt mặt chỉ mất 17 giây để cướp ngân hàng

Sáng 7-12, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đường Mai Thúc Loan (TP Huế), nơi vừa xảy ra vụ cướp đã trở lại hoạt động bình thường sau khi công an hoàn tất việc khám nghiệm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: Số tiền mà Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Huế bị cướp là hơn 725 triệu đồng. Vụ cướp chỉ xảy ra trong vòng 17 giây.

Vụ cướp được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh cho thấy hung thủ khi bước vào phòng giao dịch ngân hàng, người này bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, dáng người cao...





Kẻ cướp mặc áo đen, đội nón bảo hiểm chỉ mất 17 giây thực hiện vụ cướp. (Ảnh cắt từ clip)

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin thêm qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, khẩu súng kẻ cướp sử dụng là súng bắn đạn bi, độ sát thương thấp.

Như chúng tôi đã thông tin, cuối giờ chiều 6-12, chi nhánh ngân hàng nêu trên bị một kẻ cướp xông vào cầm súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Người này hành động rất nhanh, chĩa súng vào mọi người và vơ tiền bỏ vào bao đen. Sau khi tên cướp đi ra khỏi trụ sở, một nhân viên của ngân hàng đuổi theo khoảng 50 m, đến một đoạn đường cắt ngang thì mất dấu.

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Chi nhánh ngân hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh từ camera an ninh cho công an.

Cạnh đó, lực lượng điều tra cũng đến các nhà dân, cửa hàng lân cận khu vực để thu thập hình ảnh camera an ninh mà người dân ghi nhận được. Đây là tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng buôn bán.

“Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung tối đa lực lượng với nỗ lực cao nhất để phá án” - Đại tá Hùng nói.