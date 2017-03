Khởi tố mẹ cùng tình nhân hành hạ con gái 4 tuổi

(PLO) - Chiều ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang về hành vi cố ý gây thương tích.