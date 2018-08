Khởi tố vụ án vận chuyển 119 kg cocaine

Chiều 1-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Nguyễn Văn Luyện, người phát ngôn của Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh (PC47) đã có quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý theo Điều 250 BLHS năm 2015 với số lượng 100 bánh cocaine (trọng lượng 119kg) bị bắt giữ trong một container phế liệu chiều 24-7 vừa qua.



Cũng trong chiều 1-8, sau khi lấy xong mẫu để giám định từng bánh cocaine, số ma tuý trên đã được Cục Kỹ thuật Hình sự (C54- Bộ Công an) bàn giao lại cho PC54 công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. PC54 cũng đã làm thủ tục bàn giao lại cho PC47 để đưa vào kho lưu giữ vật chứng.



PC54 bàn giao số ma tuý cho PC47 để đưa vào bảo quản trong kho vật chứng chiều 1-8- Ảnh:TK

Do tính chất nguy hiểm và số lượng ma tuý lớn như trên nên việc giao nhận, bảo quản được thực hiện hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt với sự chứng kiến của đại diện VKS tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trước mắt vụ án sẽ do PC47 trực tiếp điều tra, do đường đi của số ma tuý trên vụ án liên quan tới nhiều công ty ở nhiều nước khác nhau nên PC47 sẽ chờ ý kiến của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về việc phối hợp hoặc chuyển hồ sơ cho C47 tiếp tục điều tra.

Sắp tới, CQĐT sẽ mời các bên liên quan, trong đó có chủ 17 containe phế liệu trong đó có một container đã kiểm tra phát hiện bên trong có túi đựng 100 bánh cocaine là công ty CP Thép Pomina 2 để làm việc. CQĐT cũng sẽ mở niêm phong 16 container còn lại hiện để kiểm tra.