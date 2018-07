Kiểm điểm thủ trưởng vì không khởi tố vụ giao cấu ở Cà Mau

Chiều 23-7, ông Võ Phi Hùng, người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau, thông tin cho Pháp Luật TP.HCM về vụ việc Công an huyện Thới Bình tỉnh này xếp hồ sơ một vụ giao cấu trẻ em vì hai bên thỏa thuận thành (báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh).



Nơi xảy ra vụ giao cấu. Ảnh: Trần Vũ

Theo ông Hùng, giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thới Bình phải giải quyết lại tin báo tội phạm vụ giao cấu trẻ em mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu. Đồng thời cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng và điều tra viên liên quan vụ việc này.



Cùng ngày, một nguồn tin từ Thới Bình cho hay chiều nay, Công an huyện Thới Bình đã tiến hành xác minh dựng lại hiện trường vụ việc để làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào ngày 10-6, chị L. ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình báo với công an huyện này việc con gái chị chưa đủ 16 tuổi nhưng bị một thanh niên cùng xã quan hệ tình dục nhiều lần, dẫn đến băng huyết phải phẫu thuật tại BV tỉnh Cà Mau trong gần sáu giờ đồng hồ.

Một tuần sau, gia đình chị L. nhận 100 triệu đồng bồi thường, hỗ trợ tổn thất từ phía gia đình thanh niên này. Hai bên dẫn nhau đến công an huyện viết biên nhận nhận tiền và tờ bãi nại, rút đơn tố giác tội phạm lại. Từ đó, Công an huyện Thới Bình đã xếp hồ sơ vụ việc.

Sau gần 30 ngày trôi qua kể từ khi sự việc giao cấu xảy ra, phóng viên Pháp Luật TP.HCM phát hiện và đến gặp công an huyện thì được trả lời là do phía bị hại rút đơn nên không khởi tố. Đồng thời giải thích thêm là do chưa điều tra nên không biết nạn nhân có dưới 16 tuổi hay không.

Tuy nhiên, trong hồ sơ có giấy khai sinh của nạn nhân, đề rõ sinh ngày 25-12-2002, tức còn sáu tháng năm ngày tuổi nữa mới tròn 16 tuổi và thanh niên khai nhận đã quan hệ nhiều lần với cô bé chưa đủ 16 tuổi này.