Lại xảy ra vụ đập kính xe trộm hàng trăm triệu ở Bình Dương

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang điều tra vụ đập kính ô tô bán tải đậu trên quốc lộ 13 để trộm tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều 31-8, hai người đàn ông đi trên xe ô tô bán tải đến đậu trên quốc lộ 13, trước một quán ăn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) và vào bên trong quán ăn. Một lúc sau hai người này trở ra thì tá hỏa thấy cửa kính đã bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong xe thì phát hiện số tiền khoảng 100 triệu đồng, 2 chỉ vàng cùng một số giấy tờ khác đã bị kẻ gian lấy mất.



Nghi can đập kính xe hơi lấy trộm tài sản. Ảnh: ĐT

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ điều tra truy bắt nghi can.



Hơn một năm nay tại Bình Dương đã xảy ra hàng chục vụ đập cửa kính xe ô tô trộm tài sản, có vụ bị mất số tiền lớn lên đến cả tỉ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên để tài sản trong xe ô tô tránh kẻ gian trộm tài sản.