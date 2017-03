Mang quan tài đi đòi tiền ‘chạy án’

Chiều 26-9, chị Ngô Thị Xoan (43 tuổi, ở phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cùng một nhóm người tiếp tục mang quan tài đi… đòi 800 triệu đồng tiền “chạy án”.

Chị Xoan cùng nhóm người đặt chiếc quan tài chắn ngang cổng nhà ông Tôn Chí Hòa (ở ngõ 6, khối 3, phường Cửa Nam), yêu cầu con trai ông Hòa là Tôn Chí Dũng trả lại tiền “chạy án”.

Người nhà ông Dũng ra báo là “Dũng đi vắng rồi, không có ở nhà” nhưng nhóm người mang quan tài không chịu về mà thắp hương, chửi bới và yêu cầu trả tiền mới về. Cạnh chiếc quan tài có người còn trải chiếu cói để mọi người cùng ngồi. Sự việc gây chú ý, nhiều người dân kéo đến xem, công an phải đến can thiệp.

Trước đó, chiều 25-9, nhóm của chị Xoan cũng mang quan tài đến nhà ông Hòa đòi tiền và công an đã giải tán vụ đòi tiền kỳ cục này nhưng chiều 26-9, chị Xoan và nhóm người này tiếp tục tái diễn hành động trên.

Chị Ngô Thị Xoan ngồi trong quan tài đặt trước nhà ông Tôn Chí Hòa khóc và đòi 800 triệu đồng tiền “chạy án”.

Chị Xoan cho rằng chồng chị là Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi) bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian chờ xét xử, chị đã giao cho ông Dũng 800 triệu đồng để khi ra tòa “cãi” trắng án cho Tâm nhưng rốt cuộc Tâm vẫn lĩnh án tù chung thân.

Theo hồ sơ, Tâm gặp Lương Thị Hương và biết Hương nói thành thạo tiếng Lào nên nhờ Hương gọi điện thoại sang Lào đặt mua ba bánh heroin. Sau đó Tâm đưa Hương hơn 15.000 đôla Mỹ để mua ma túy. Khi người mà Tâm nhờ vận chuyển mang ba bánh heroin về Việt Nam thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Cùng lúc đó, Công an TP Vinh phát hiện Tâm, Hương đi trên xe ô tô con chạy phía sau xe máy của người vận chuyển ma túy nên Tâm và Hương bị bắt giữ. Tại phiên tòa, Tâm cho rằng mình bị bắt oan. Luật sư bào chữa cho Tâm đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vì chứng cứ buộc tội Tâm chưa thuyết phục nhưng tòa đã phạt Tâm tù chung thân.

Những người mang quan tài đi đòi nợ cho biết: “Sau khi Tâm bị bắt tạm giam, chị Xoan vay mượn được 800 triệu đồng. Dũng trực tiếp nhận 800 triệu đồng để lo cho Tâm trắng án. Dũng có mời hai luật sư ở Hà Nội về TP Vinh gặp chị Xoan. Sau đó hai luật sư gọi bảo Dũng và chị Xoan ký hợp đồng bào chữa cho Tâm thì Dũng bỏ trốn, tắt điện thoại không nghe máy. Rốt cuộc Tâm bị lĩnh án tù chung thân”. Chiều 26-9, lực lượng Công an phường Cửa Nam có mặt trước nhà ông Hòa và yêu cầu chị Xoan cùng nhóm người mang quan tài về nhưng chị Xoan và nhóm người vẫn ngồi khóc, đòi tiền.

Theo Công an phường Cửa Nam, bước đầu công an đã lấy lời khai của chị Xoan và lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra việc ông Dũng có nhận tiền của chị Xoan hay không, tiền ấy là tiền gì. Được biết ông Dũng làm nghề tự do và chưa lập gia đình.

Công an TP Vinh cũng cho biết vụ việc đang được công an xác minh, điều tra làm rõ.

ĐẮC LAM