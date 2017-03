Nhiều sai lệch trong kết luận của công an huyện

Kiến nghị kiểm tra, xử lý nhiều cán bộ Từ kết quả giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra làm rõ những sai phạm của ông Huỳnh Tấn Trà để xử lý kỷ luật đúng với hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả gây ra. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng kiến nghị tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa, điều tra viên Nguyễn Hùng Anh do có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thụ lý giải quyết tố giác tội phạm, dẫn đến kết luận điều tra không phản ánh đúng bản chất sự việc. Ngoài ra, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện trong việc xem xét giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Kim Thành và bà Võ Thị Sứ sau khi có kết luận điều tra. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với điều tra viên Lê Quốc Cường (thuộc cơ quan CSĐT công an tỉnh) do thiếu trách nhiệm trong quá trình thụ lý giải quyết tố giác tội phạm. Ngoài ra, Ban Nội chính cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo chi bộ VKSND huyện kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan do thiếu sót trong việc kiểm sát giải quyết tố giác tội phạm. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Quốc Thắng, Bí thư Huyện ủy Phú Hòa, cho biết: “Ngoài đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý các cán bộ liên quan trong vụ việc này. Tôi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo đó. Hiện nay Ủy ban Kiểm tra đang tiến hành kiểm tra. Quan điểm của tôi là vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che”.