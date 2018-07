Những casino trực tuyến ‘nằm vùng’

Theo hồ sơ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, hiện nay toàn tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, ở bên kia biên giới có 36 casino, 21 trường gà. Cụ thể, sát biên giới Tây Ninh có 18 casino, năm trường gà; Gia Lai một casino; Đồng Tháp hai casino và sáu trường gà; Bình Phước một casino, hai trường gà; Kiên Giang bốn casino, hai trường gà; Long An bảy casino, sáu trường gà; An Giang ba casino, bốn trường gà…