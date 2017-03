Nửa đêm đánh vợ chấn thương sọ não, hôn mê sâu

(PLO)- Ngày 1-5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã tiếp nhận hồ sơ do Công an phường Vĩnh Hải lập và gửi lên về vụ ông Nguyễn Đình Thức đánh vợ dẫn đến chấn thương sọ não phải đi cấp cứu.