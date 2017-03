Thông tin mới vụ cướp Ngân hàng BIDV tại Huế

Chiều 18-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho biết những diễn biến tiếp theo về vụ việc cướp Ngân hàng BIDV Huế hôm 6-12.



Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự (C45) của Bộ Công an, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng điều tra, truy xét vụ cướp.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, sáng 18-12, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, trú 05 Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).



Công an đọc lệnh khám nhà

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét nhà của người quen Tâm tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), lực lượng công an đã thu thập được nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà Tâm đã sử dụng trong vụ cướp.



Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm tại cơ quan điều tra

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đây là một trong những vụ phá án thành công nhanh chóng nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng với quần chúng nhân dân. Từ tin báo của quần chúng, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng nắm được thông tin, sàng lọc đối tượng và bắt được nghi phạm Tâm khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

10 giờ sáng mai (19-12), Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ họp báo công bố toàn cảnh về vụ cướp.