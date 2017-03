Tội phạm có tổ chức, đòi nợ thuê, chém mướn phức tạp trở lại

(PL)- Ngày 20-7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức giao ban trực tuyến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong sáu tháng đầu năm 2016.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm về số vụ nhưng tính chất nghiêm trọng hơn; tội phạm có tổ chức, hoạt động đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… có dấu hiệu phức tạp trở lại ở một số địa bàn trọng điểm. Riêng về tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc và tuyến hàng không quốc tế. Đối tượng phạm tội ma túy hoạt động manh động, liều lĩnh, hầu hết đều tàng trữ vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Trước tình hình trên, hai bộ Công an và Quốc phòng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm; trong đó, tiếp tục chủ động phối hợp, làm tốt trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu vùng biên…

TUYẾN PHAN