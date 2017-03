Vụ chuốc thuốc mê, cướp 900 triệu đồng trên máy bay là tin báo giả

Theo đó, bà Thắng báo tin giả bị chuốc thuốc mê cướp mất 900 triệu đồng khi đi máy bay từ Vinh vào TP.HCM.

Trước đó, trưa 8-4, Công an phường 2 (quận Tân Bình) được an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ để điều tra việc bà Nguyễn Thị Thắng trình báo bị hai hành khách ngồi cạnh trên máy bay đánh thuốc mê, chiếm đoạt 900 triệu đồng trong túi xách. Theo bà Thắng, bà ngồi cùng hai người đàn ông trên chuyến bay BL 501, của hãng Jetstar Pacific (JP) từ TP Vinh vào TP.HCM. Trên chuyến bay, hai người này bắt chuyện và mời bà uống ly nước. Sau đó bà bị mê man không biết gì. Khi xuống máy bay, bà Thắng phát hiện 900 triệu đồng trong túi xách đã bị mất nên trình báo an ninh sân bay.

Khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường 2 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn như nạn nhân không hợp tác, có thái độ phản ứng khi được đề nghị trả lời chi tiết diễn biến vụ việc. Từ đây, Công an phường 2 phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Tân Bình đưa nạn nhân tới BV Trưng Vương xét nghiệm để xác định chính xác có chất gây mê, chất độc trong cơ thể hay không. Tuy nhiên, bà Thắng cũng không đồng ý cho y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với hãng JP và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tìm hiểu thông tin về hai vị khách ngồi cạnh bà Thắng. Công an quận xác định một người ngụ quận 3 (TP.HCM) và một người ở Dĩ An, Bình Dương. Cả hai vị khách này đều không có dấu hiệu khả nghi và còn cung cấp thông tin trái chiều với lời khai của bà Thắng.

Công an cũng kiểm tra hình ảnh soi chiếu tại sân bay Vinh thì không có dấu hiệu bà Thắng đưa lên máy bay số tiền lớn.

Theo kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện bất kỳ chất gây mê, chất độc nào trong cơ thể nạn nhân. Biết không thể gian dối, bà Thắng đã thừa nhận mình không hề bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Theo bà Thắng khai việc kinh doanh tại TP Vinh thuận lợi nhưng gia đình chồng muốn chuyển vào Nam, mua nhà tại Bình Dương sinh sống làm ăn. Bà Thắng đã chuẩn bị 500 triệu đồng và vay ngân hàng thêm 400 triệu đồng để mua nhà. Do không muốn bỏ việc kinh doanh ở Vinh nên sau khi rút tiền, bà Thắng lại gửi vào ngân hàng, không mang theo lên máy bay. Sau đó, bà Thắng nghĩ ra chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tiền để dối gia đình chồng.

ÁI NHÂN