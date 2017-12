Bị nhà xe nhồi nhét, CSGT tiêu cực: Gọi những số này!

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông báo điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018.



Lực lượng công an bắt giữ xe khách nhồi nhét. Ảnh: VIẾT LONG

Cụ thể, hành khách có thể phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (về tăng giá xe, chở quá số người quy định…), liên hệ theo các số:



0913432383 0915869900 0917908085 0962665953 0964045445 0977497891 0166623357

Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số:

0868911911 0989088719 0941329634 0936198387

Đặc biệt, nếu hành khách phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông - 0692342608.