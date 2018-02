Bộ GTVT không đồng ý giảm phí tại BOT Ninh An

Tối 2-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho hay Bộ GTVT không đồng ý với đề xuất miễn phí đối với ô tô loại 1 của 16 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khi qua trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, Bộ GTVT không chấp thuận miễn giảm giá vé đối với ô tô loại 1 trong bán kính 10 km tính từ trạm thu phí như đề xuất của chủ đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hòa mà chỉ cho giảm trong bán kính 5 km.



Một tài xế cho đậu xe giữa làn thu phí BOT Ninh An gây ùn tắc giao thông. Ảnh: TL

“Tuy nhiên, do đang cận Tết, lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 rất lớn nên để ổn định tình hình, không ảnh hưởng đến lưu thông, chúng tôi vẫn áp dụng giảm 100% phí đối với ô tô 16 xã phường ở thị xã Ninh Hòa chứ chưa thay đổi gì. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại số ô tô loại 1 đăng ký trong vòng bán kính 5 km để thực hiện giảm phí theo yêu cầu của Bộ GTVT”.

Cũng theo ông Tự, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã đề nghị Bộ GTVT chủ trì cuộc họp UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất giải pháp miễn giảm cho xe địa phương theo đề xuất của nhà đầu tư để đảm bảo ổn định lâu dài.





Sau cuộc đối thoại với các lái xe, chủ doanh nghiệp ngày 4-1, chủ đầu tư BOT Ninh An đã thực hiện miễn phí cho ô tô loại 1 trong bán kính 10 km. Ảnh: TL

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết thêm, từ cuối năm 2017, nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã thống nhất đề nghị Bộ GTVT cho giảm 50% phí đối ô tô loại 1 của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong vòng bán kinh 10 km tính từ trạm BOT Ninh An.

Trong thời gian chờ Bộ GTVT quyết định, các lái xe ở thị xã Ninh Hòa liên tục phản đối, yêu cầu giảm ngay 100% phí qua trạm, gây căng thẳng, phức tạp suốt nhiều ngày liền. Để giải quyết tình hình trên, tại buổi đối thoại với hơn 100 chủ phương tiện, lái xe trên địa bàn thị Ninh Hòa, lãnh đạo Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã thống nhất miễn giá hoàn toàn từ 0g ngày 5-1 theo đề nghị của các chủ phương tiện, tài xế. Sau đó, nhà đầu tư cùng chính quyền địa phương kiến nghị Bộ GTVT cho thực hiện giảm phí theo phương án trên. Ngoài ra, chủ đầu tư BOT Ninh An và các chủ doanh nghiệp, lái xe cũng thống nhất cùng kiến nghị Bộ GTVT cho giảm 50% phí qua trạm đối với các ô tô từ loại 2 đến loại 4. Tuy nhiên, các kiến nghị trên đều không được Bộ GTVT chấp thuận.



Do các tài xế dừng xe phản đối nên quốc lộ 1 đoạn qua trạm BOT Ninh An thường xảy ra ùn tắc. Ảnh: TL



Trước thông tin trên, từ 20g đến 21g30 ngày 1-2, một số lái xe đã không mua vé để phản đối, gây cản trở giao thông tại khu vực trạm BOT Ninh An. Ngoài ra, gần 70 thanh niên địa phương tụ tập xung quanh trạm Ninh An, cổ vũ, ngăn cản các lái xe khác mua vé, gây mất trật tự khu vực trạm. Tình hình trên gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 đoạn qua trạm BOT Ninh An. Do đó, Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã phải xả trạm để giải tỏa ùn tắc giao thông.



Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, từ ngày 1 đến ngày 3-1, gần 20 tài xế ở thị xã Ninh Hòa liên tục điều khiển xe đến đậu trong các làn thu phí của trạm BOT Ninh An. Các lái xe không mua vé mà yêu cầu miễn vé. Mặc dù BOT Ninh An xả trạm nhưng các xe vẫn không chịu di chuyển. Tình trạng này gây ùn tắc giao thông quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này.



Trước đó, trong cuối năm 2017, các lái xe đã nhiều lần sử dụng tiền lẻ, đưa tiền thừa, không trả tiền khi qua trạm BOT để phản đối, gây ách tắc giao thông kéo dài.