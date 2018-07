Cáp treo 2.000 tỉ qua phố cổ, Hội An từ chối thẳng

Chiều 5-7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, xác nhận lãnh đạo TP Hội An không thống nhất cho đầu tư dự án cáp treo.

“Hội An đã không thống nhất cho họ (Công ty CP Tập đoàn NVN – PV) đầu tư rồi. Họ xin đầu tư mà mình cảm thấy đất không có, chỗ cáp treo ở đây là không hợp lý, ảnh hưởng cảnh quan”, ông Dũng nói.



Phối cảnh dự án cáp treo vắt qua Hội An. Ảnh: NVN

Theo ông Dũng, sau khi Công ty CP Tập đoàn NVN gửi văn bản cho tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư, lãnh đạo tỉnh này đã giao về cho Hội An nghiên cứu. Tuy nhiên, Hội An đã từ chối dự án.



“Nói chung là không phù hợp với vùng đồng bằng, ở phố cổ thì ảnh hưởng cảnh quan, còn đất ở đâu mà giao gần 50 ha cho họ làm nhà điều hành”, ông Dũng quả quyết.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn NVN đề xuất làm cáp treo với điểm đầu từ phường Thanh Hà (TP Hội An) qua xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Dự án có tổng mức đầu tư 2.150 tỉ đồng.

Cụ thể, chiều dài toàn tuyến 7,6 km vắt qua chín cột tháp có chiều cao từ 65 m đến 80 m với ba nhà ga, hai bãi đỗ xe.

Dự án có công suất chuyên chở 1.300 đến 1.600 khách mỗi giờ. Thời gian đi suốt tuyến khoảng 21 phút/chuyến.



Du khách tham quan Hội An. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong đề xuất của mình, Công ty CP Tập đoàn NVN quảng cáo: “Việc xây dựng tuyến cáp treo này sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới cho khách du lịch trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú trên sông Thu Bồn huyền ảo.



Từ trên cao, du khách có thể thăm thú các cù lao, các làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng dệt chiếu Bàn Thạch”.

Công ty CP Tập đoàn NVN cũng cho rằng tuyến cáp treo đi vào hoạt động sẽ rút ngắn 1/3 đoạn đường khi đi từ TP Hội An sang Nam Hội An và sẽ là phương tiện giao thông giúp bà con vùng Duy Xuyên, Thăng Bình và Cẩm Kim đi Hội An trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Ngoài ra, khi khách tham quan có thêm sự lựa chọn đi tuyến cáp treo qua Nam Hội An để vui chơi, giải trí thì sẽ giảm bớt sự quá tải cho khu đô thị cổ Hội An.