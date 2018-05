Đình chỉ hàng loạt cán bộ, nhân viên ngành đường sắt

Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa thông tin về việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Núi Thành (Quảng Nam).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, ngày 29-5, Tổng công ty ĐSVN tổ chức họp, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.



Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Nam. Ảnh: PLO.VN

Qua đó, xác định vụ tai nạn tại Thanh Hóa (ngày 24-5) được cơ quan điều tra Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Tĩnh Gia trong quá trình điều tra.



Tuy nhiên, đơn vị bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi chủ quan của nhân viên gác chắn đường ngang thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa và lỗi của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi không chấp hành các quy định về ATGT trước khi đi qua vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Với vụ việc này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định đình chỉ công tác (kể từ ngày 24-5) đối với Cung trưởng Cung chắn Hoàng Mai Lê Nhân Bảo, hai nhân viên gác chắn Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng để phục vụ công tác điều tra, phân tích đối với các chức danh. Trong đó, hai nhân viên gác chắn Công an huyện Tĩnh Gia đã có lệnh bắt tạm giam.

Ngoài ra, tạm đình chỉ công tác (kể từ ngày 29-5) đối với Đội trưởng Đội QLĐS số 5 Đào Khánh Thiện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu 2 người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định gồm: Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tuấn và Giám đốc Hoàng Gia Khánh.

Đối với tai nạn ga Núi Thành (ngày 26-5, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) giữa tàu hàng mang số hiệu ASY2 và tàu dồn số hiệu 2469. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do các cán bộ làm công tác chạy tàu không thực hiện đúng quy trình tác nghiệp.

Cụ thể, trực ban chạy tàu ga Núi Thành (Chi nhánh Kỹ thuật đường sắt Nghĩa Bình) không phổ biến đầy đủ, rõ ràng kế hoạch tác nghiệp chạy tàu tại ga cho các nhân viên liên quan. Trưởng đồn ga Núi Thành đã tự ý thực hiện thao tác cắt móc toa xe N giáp sau đầu máy 350 tàu 2469 trong khi ga đang thực hiện kế hoạch đón tàu ASY2 thông qua ga Núi Thành; không phổ biến kế hoạch dồn cho lái tàu đầu máy 350 biết.

Lái tàu đầu máy 350 tàu 2469 (Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng) điều khiển đầu máy dịch chuyển khi không có phụ lái tàu; không quan sát tín hiệu phía trước; điều khiển đầu máy 350 để dồn trong khi không có trưởng dồn dẫn máy.

Theo đó, đình chỉ công tác (kể từ ngày 29-5) đối với trưởng ga Núi Thành Dương Văn Minh, đình chỉ công tác (kể từ ngày 26-5) để phục vụ công tác điều tra, phân tích đối với trực ban chạy tàu Phạm Minh Tâm, Trưởng dồn Nguyễn Văn Hải, gác ghi phía Nam Bùi Ngọc Lâm.

Đồng thời, yêu cầu các lãnh đạo, quản lý của chi nhánh kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định đối với giám đốc Chi nhánh Cao Minh Hỷ, Phó giám đốc phụ trách an toàn Nguyễn Thanh Sang, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh-Kỹ thuật an toàn (KHKD-KTAT) Hà Văn Lưu, Phó trưởng phòng KHKD-KTAT Nguyễn Tấn Dũng, Giám sát an toàn khu vực Huỳnh Bá Hạt.

Đối với Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng, đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra đối với ông Dương Trần Chí Hiếu và phụ lái tàu Nguyễn Văn Công. Yêu cầu các lãnh đạo, quản lý của Chi nhánh kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định đối với ông Trương Văn An, Giám đốc Chi nhánh, Phó giám đốc phụ trách an toàn Lê Xuân Linh, Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ an ninh quốc phòng Trần NHật Chung, Quản đốc Phân xưởng vận dụng Nguyễn Xuân Quang, Đội trưởng Đội lái tàu 3 Phan Tiến Sỹ.