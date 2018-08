BOT Ninh Lộc lạI xả trạm do tài xế đỗ xe giữa làn thu phí

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Hải Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, xác nhận sáng 30-8 trạm thu phí BOT Ninh Lộc trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lại phải xả trạm để các xe lưu thông.

Nguyên nhân do nhiều tài xế tiếp tục đỗ xe giữa các làn thu phí, gây ách tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1. “Sự việc bắt đầu xảy ra khi ông NMH dùng xe của gia đình đỗ ngay giữa làn thu phí nhưng không mua vé. Ông H. dùng điện thoại di động quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội rồi kêu gọi các tài xế, người dân địa phương cùng tham gia”- ông Long thông tin.



Trậm BOT Ninh Lộc thường xuyên bị ách tắc giao thông do các tài xế dừng xe phản đối. Ảnh: TL

Ông Long cho biết thêm, trong hai ngày 28 và 29-8, ông N.M.H cùng một số tài xế đã liên tục đỗ xe giữa các làn thu phí nhưng không mua vé nhằm phản đối việc thu phí. Ông H. cũng dùng điện thoại quay video phát lên mạng xã hội, kêu gọi các tài xế, người dân địa phương tụ tập ở khu vực trạm thu phí. Trung bình mỗi lần ông H. đỗ xe 1-3 tiếng đồng hồ, bất chấp sự can thiệp của lực lượng công an. Do đó, trong hai ngày qua, trạm BOT Ninh Lộc liên tục bị ách tắc kéo dài. Ngoài ra, nhiều người dân tụ tập, tham gia phản đối, gây mất trật tự khu vực này.





Các tài xế đỗ xe giữa làn thu phí của trạm BOT Ninh Lộc. Ảnh: TL

Trước sự việc trên, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có công văn đề nghị nhiều cơ quan chức năng như Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa can thiệp.

Theo ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, nếu không giải quyết kịp thời, tình hình ách tắc giao thông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong dịp Quốc khánh 2-9.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hồi tháng 5-2018, Bộ GTVT đã chấp thuận cho thực hiện miễn, giảm phí qua trạm BOT Ninh Lộc đối với 20 xã, phường của thị xã Ninh Hòa nằm lân cận trạm thu phí. Trong đó, miễn phí hoàn toàn đối với ô tô loại 1 gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, xe 12-30 ghế ngồi, xe tải 2-4 tấn không kinh doanh, xe buýt vận tải khách công cộng. Giảm 40% giá vé đối với ô tô từ loại 2 đến loại 5 thuộc các địa phương trên. Miễn phí hoàn toàn đối với tất cả loại xe buýt vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là trạm thu phí hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT.