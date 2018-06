Hành khách trên tàu lửa bốc cháy đều an toàn

Liên tục xảy ra tai nạn Hồi 0 giờ 30 ngày 24-5, đoàn tàu SE19 khi đến đường ngang có gác thuộc khu gian Khoa Trường-Trường Lâm thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã va chạm với xe tải chở đá 37C-151.38. Vụ va chạm làm đầu máy tàu và sáu toa xe bị đổ lật, trật bánh và hàng trăm mét đường sắt bị hư hỏng. Có hai người tử vong gồm lái tàu và phụ lái tàu và 10 người bị thương. Hồi 16 giờ 18 phút ngày 26-5, đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua đường số 2 ga Núi Thành, Quảng Nam thì va chạm với tàu số hiệu 2469 khiến hai đầu máy và năm toa xe hàng bị trật bánh. Lúc 16 giờ 30 ngày 26-5, tàu hàng 27 toa chở đá hộc và thạch cao trong lúc vào đường số 3 ga Yên Xuân, tỉnh Nghệ An thì toa số 3 và 4 bị trật bánh. Lúc 13 giờ ngày 27-5, tàu hàng SH3 chạy hướng Bắc-Nam khi tới xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã đâm vào xe bồn tại đường ngang dân sinh khi xe này vượt qua đường sắt. Vụ tai nạn làm tài xế xe bồn bị thương nhẹ, đường sắt qua khu vực này bị tê liệt trong 90 phút. Trưa 2-6, tàu hàng số hiệu 9320 chạy tuyến Nghệ An-Hà Nội đã tông vào xe tải chở đá băng qua đường ngang ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cú va chạm khiến tài xế xe tải bị văng xa khoảng 15 m, bị thương nặng. Đầu xe tải bị hư hỏng nặng, đầu tàu hỏa trật bánh khỏi đường ray khiến giao thông đường sắt tê liệt nhiều giờ.