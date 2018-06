HTX xe khách làm vé giả ‘khủng’ để trốn thuế

“Hư danh” phó chủ tài khoản Theo bảng phân công HĐQT và giám đốc HTX Thống Nhất từ năm 2013, ông Hồ Văn Hưởng làm chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ tài khoản của HTX. Ông Nguyễn Văn Thuận làm giám đốc điều hành HTX và là phó chủ tài khoản - một chức danh không có theo quy định pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính. Tại các cuộc làm việc với thanh tra và ban tiếp công dân của UBND quận 6, ông Thuận trình bày do mình được gắn cho “hư danh” phó chủ tài khoản nên hoàn toàn không biết việc tổ chức in, quản lý, phát hành vé và khai báo thuế. Theo ông Thuận, dù ông có chức danh giám đốc điều hành nhưng mọi hoạt động của HTX Thống Nhất là do ông Hưởng quyết định, trong đó có cả việc in, phát hành vé giả. Những ngày qua PV đã nhiều lần liên lạc với ông Hồ Văn Hưởng nhưng ông này thường xuyên tắt máy hoặc để ở chế độ không liên lạc.