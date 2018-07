Thủy điện gây phập phồng trên dòng Mekong

Rà soát an toàn các đập thủy điện TS Vũ Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, người từng tham gia đánh giá tác động môi trường nhiều công trình thủy điện ở Việt Nam cho rằng từ vụ vỡ đập gây thảm họa ở Lào cần phải rà soát và đánh giá đầy đủ về việc xây dựng, vận hành hệ thống đập thủy điện ở Việt Nam. Theo TS Long, từ những trận lũ kinh hoàng thời gian gần đây cho thấy khi rừng bị tàn phá thì hậu quả của những trận mưa lũ ngày càng dữ dội như thế nào. Vì thế, đối với những khu vực xảy ra sạt, xói lở nhiều cần phải theo dõi và đánh giá về mức độ an toàn của những đập thủy điện tại đó để lên phương án phòng ngừa, ứng phó kịp thời, tránh thảm họa như vụ vỡ đập bên Lào. Được biết tính cả đập thủy điện và thủy lợi, hiện Việt Nam có hơn 7.000 đập. Chỉ còn 3% phù sa, ĐBSCL bị xói lở nghiêm trọng Chiều 26-7, tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị tìm giải pháp kỹ thuật phòng, chống sạt lở sông, bờ biển vùng ĐBSCL. Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2010 đến nay, diễn biến sạt lở ĐBSCL diễn ra rất nhanh, phức tạp, tác động lớn đến kinh tế-xã hội. Hiện ĐBSCL có 562 điểm sạt lở với diện tích 786 km2, trong đó bờ sông chiếm đến 520 km2 với 55 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết tình trạng xói lở bờ sông, bờ biển sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt do ảnh hưởng từ xây dựng hồ chứa thượng nguồn sông Mekong. “Hiện nay nhiều nước đã xây dựng gần hoàn thành các hồ chứa trên dòng chính và dòng nhánh Mekong. Việc này làm suy giảm nghiêm trọng lượng phù sa về. Theo kịch bản này thì đến năm 2040, lượng phù sa về bị suy giảm 97%, tức phù sa về chỉ còn 3%, cộng với các nguyên nhân khác như thời tiết cực đoan, gia tăng dân số, phát triển kinh tế-xã hội… thì xói lở ĐBSCL diễn ra vô cùng phức tạp” - ông Thắng nói. HẢI DƯƠNG