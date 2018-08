Vì sao chưa thể ngầm hóa tủ điện vỉa hè?

Tủ điện phải tuyệt đối an toàn Đối với các tủ điện phân phối trên vỉa hè, theo thông số kỹ thuật mà ngành GTVT cung cấp và yêu cầu, các tủ phân phối điện được lắp đặt phải có phần đế cao hơn 0,5 m so với mặt đường. Phần thiết bị điện nằm phía trên, tính từ mặt đường đến đầu tủ sẽ cao hơn 1 m. Bên trong tủ, các thiết bị điện được đặt cao, có cầu dao đóng cắt trong trường hợp nước xâm phạm tủ điện để tự động ngắt điện. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đối với những khu vực ngập nặng, EVNHCMC yêu cầu các đội vận hành phải cử công nhân ra ứng trực, theo dõi. Nếu mực nước ngập đe dọa tủ điện, nhân viên sẽ báo về đội để cắt điện trên hệ thống lưới điện, kiên quyết không để xảy ra tai nạn do điện.