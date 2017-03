‘Bảo bối’ thi hành án hiệu quả

Mua vịt giúp đương sự Lúc còn công tác tại Chi cục THA dân sự TP Tân An, anh Tô Minh Tâm (hiện là Phó Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Châu Thành) được giao nhiệm vụ tổ chức THA cho một bản án với số tiền án phí chỉ 500.000 đồng. Lần đầu xác minh, đương sự nói chưa có tiền đóng, anh Tâm về. Lần sau, anh cùng tổ vận động xuống thuyết phục. Từ căn chòi lá ọp ẹp, đương sự bước ra vườn, tóm hai con vịt: “Tôi không có tiền, hai con vịt này chú đem về cấn trừ giúp tôi!”. Trước tình thế “khó đỡ” này, sợ mang tiếng là đi vận động mà cầm vịt của dân, anh Tâm nhờ trưởng ấp tới làm chứng. Đồng thời, anh cùng bốn người trong tổ vận động bỏ ra mỗi người 100.000 đồng mua vịt để đương sự có tiền THA dù thật ra hai con vịt ấy giá chưa tới 500.000 đồng. “Để THA suôn sẻ, không phải lúc nào cũng đem luật ra căng với đương sự. Mới đây thôi, tôi đến nhà ông H. vận động THA thì gặp ông ấy đang ngồi nhậu với bạn. Ông H. nhận ra tôi liền bảo: “Chú muốn tôi đóng tiền phải không? Chú chào bàn ba ly rồi nói gì thì nói”. Tôi phải nhấp môi và xin phép họ để tiếp tục công việc. Không ngờ nhờ cái nhấp môi ấy mà ông H. kêu người nhà vào trong lấy tiền ra đóng liền. Mừng hết biết!” - anh Tâm kể. Thay đổi nhận thức Mô hình tổ vận động bắt đầu từ năm 2005, do nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Trương Thành Út tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh đã ra chỉ thị huy động cả hệ thống các ban ngành cùng tham gia công tác THA dân sự. Chúng tôi gọi vui mô hình này là “bảo bối”. Trong đó, chủ tịch UBND tỉnh sẽ là trưởng Ban chỉ đạo công tác THA dân sự tỉnh. Xuống nữa có chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND xã chỉ đạo các đoàn thể cùng tham gia công tác THA. Thời gian đầu cũng gặp khó khăn vì các cấp quan niệm công tác THA là của riêng ngành THA. Nhưng hằng năm chúng tôi đều tổng kết hoạt động, mời các đồng chí trưởng Ban chỉ đạo THA dân sự huyện về dự. Dần dần đã vào nề nếp, thay đổi nhận thức là không chỉ riêng ngành THA mà các cấp cũng phải có trách nhiệm với công tác THA dân sự. Ông NGUYỄN VĂN GẤU, Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Long An