Điều tra bổ sung vụ phá rừng lớn nhất Bình Định

Chiều 24-7, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Định quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định). Đây là vụ phá rừng được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Bình Định truy tố chín bị cáo. Trong đó, bị cáo được xác định chủ mưu trong vụ án là Lê Văn Thiệt (56 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo.

Các bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Văn Ri, đội trưởng đội xe máy Công ty Thương Thảo; Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định).



Các bị cáo thừa nhận có hành vi phá rừng nhưng không đồng ý với diện tích bị cáo buộc.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Định công bố tại phiên tòa xác định: Từ tháng 7-2015 đến 8-2017, chín bị cáo trên đã tổ chức phá rừng, trực tiếp phá rừng trái phép với tổng diện tích hơn 64 ha tại xã An Hưng, huyện An Lão. Trong đó, có 26 ha rừng có chức năng phòng hộ, 38 ha rừng sản xuất. Cơ quan chức năng xác định tổng trữ lượng rừng bị thiệt hại 5.520 m3, tổng giá trị thiệt hại gần 4,8 tỉ đồng.

HĐXX tập trung làm rõ quá trình tổ chức phá rừng, vai trò cầm đầu của chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo. Theo đó, tháng 7-2017, Lê Văn Thiệt giao Nguyễn Văn Ri, đội trưởng đội xe máy của Công ty Thương Thảo tổ chức phá rừng tại tiểu khu 1 thuộc xã An Hưng, huyện An Lão để trồng keo cho doanh nghiệp. Ri thuê nhân công phá hơn 37,5 ha rừng sản xuất, gây thiệt hại 2.868 m3 gỗ. Lê Văn Thiệt tổ chức mở đường, lập lán trại nhân công, huy động nhiều phương tiện, thiết bị triệt hạ, phát dọn rừng. Sau đó, dùng xe vận chuyển số gỗ lớn về kho của Công ty Phương Thảo.



Bị cáo Lê Văn Thiệt, nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo

Cùng thời điểm, nhiều người ở huyện Hoài Nhơn thuê người phát dọn rừng, trực tiếp phá rừng tại xã An Hưng với tổng diện tích 27 ha, gây thiệt hại hơn 2.650 m3 gỗ. Trong đó, nhóm các bị cáo Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Nguyễn Nguyên Thực góp tiền thuê nhân công phát thực bì 17,8 ha rừng có chức năng phòng hộ. Nhóm Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ góp tiền thuê người phát hơn 6 ha rừng có chức năng phòng hộ và 0,7 ha rừng sản xuất. Riêng bị cáo Phan Dễ phát hơn 1,8 ha rừng có chức năng phòng hộ.



Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phá rừng của mình. Tuy nhiên, bị cáo Lê Văn Thiệt cho rằng năm 2013 Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng huyện An Lão cho khai thác, trồng lại 250 ha rừng tại xã An Hưng. Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng cấp phép, giám đốc công ty này đã cử bảo vệ đến canh giữ khu vực rừng trên để tránh bị người khác khai thác, phát rẫy… Bị cáo Thiệt cho rằng đến năm 2017, khi thấy nhiều người phát dọn trồng rừng nên mới tổ chức phát rừng để trồng keo.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Ri cho rằng mình bị truy tố oan vì chỉ làm theo sự chỉ đạo của giám đốc Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo. Còn phần lớn các bị cáo khác đều cho rằng do thấy nhiều người phát rừng trồng keo nên cũng làm theo.



Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường rừng bị phá ở huyện An Lão.

Trong quá trình xét hỏi, phần lớn các bị cáo khiếu nại việc không có mặt các bị cáo khi cơ quan chức năng giám định diện tích rừng bị phá. Do đó, các bị cáo không đồng ý với diện tích rừng bị phá do cơ quan chức năng xác định. Mặt khác, các bị cáo cũng khiếu nại việc định giá rừng bị phá với lý do áp giá không đúng với thời điểm rừng bị phá…

Theo chủ tọa phiên tòa, trong quá trình điều tra, các bị cáo không khiếu nại các vấn đề trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đều đề nghị xác định lại diện tích, giá trị rừng bị phá. Do đó, HĐXX chấp nhận đề nghị của các bị cáo.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, liên quan đến vụ phá rừng trên, cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão; Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, có 10 cán bộ kiểm lâm, kiểm lâm viên, cán bộ xã cũng bị kỷ luật do liên quan đến trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng trên.