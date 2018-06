Mướn đòi nợ thuê tạt sơn đòi tiền?

Theo phản ánh của ông Trần Quốc Doanh (TP.HCM) nhiều ngày qua gia đình ông phải sống trong cảnh lo sợ khi liên tục bị một nhóm xưng là nhân viên của công ty Đòi nợ H.P đến quấy rối.



Căn nhà ông Doanh bị tạt sơn lần 2. Ảnh: YC

Cụ thể, theo ông Doanh, ngày 6-4, 04 người đàn ông xưng là nhân viên của Công ty Đòi nợ trên, đi ô tô có dán thông tin công ty đến nhà ông ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tìm bà Trần Thúy Huệ (chị ruột ông Doanh) để đòi tiền. Tổng số tiền nhóm này đòi là 389.000.000 đồng, món tiền được đòi cho chồng cũ của bà Huệ (đây là khoản tiền bà Huệ phải bồi thường cho chồng cũ theo bản án năm 2013 của TAND TP.HCM).

Trước đó, chồng cũ bà Huệ từng chặn đường bà để đòi tiền và đã bị công an phường An Phú, quận 2 mời vào làm việc. Dù gia đình ông Doanh đã nói bà Huệ không sinh sống tại đây và việc thi hành án đã đình chỉ nhưng những người này vẫn có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới và đe doạ gia đình ông .

Ông Doanh đã báo sự việc cho Công an ấp 6, xã Tân Thạnh Đông. Công an ấp 6 cử cán bộ xuống hòa giải để bên đòi nợ thuê ra về.

Tuy nhiên, nhiều ngày tiếp theo những người này vẫn đến trước cửa nhà ông Doanh để chửi bới, đập phá và có những lời lẽ đe dọa tính mạng gia đình ông . Sáng ngày 16-4, những người này đến chửi bới rồi cho xe ô tô chặn trước cổng nhà để cản trở mọi sinh hoạt của gia đình ông Doanh. Gia đình ông Doanh đóng chặt cửa, không dám ra vào. Những người này chửi bới đến trưa cùng ngày thì về.



Ghế đá và tường đều bị tạt sơn. Ảnh: YC

Sáng ngày 19-4, mẹ ông Doanh phát hiện trước cổng hàng rào và tường mặt tiền nhà, khắp cả một khu vực trước nhà và sân bị tạt nước sơn màu đỏ.

Theo ông Doanh, ông đã nhiều lần liên hệ công an xã Tân Thạnh Đông dưới nhiều hình thức nhưng không được giải quyết nên ông đã gửi đơn đến Công an huyện Củ Chi. Sau đó, ông nhận được phiếu chuyển của công an huyện Củ Chi, nội dung yêu cầu công an xã Tân Thạnh Đông tiếp nhận tin tố giác về tội phạm và chuyển ngay các tài liệu liên quan cho CSĐT Công an huyện Củ Chi để xử lý theo thẩm quyền.



Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn dậm chân tại chỗ và gia đình ông tiếp tục bị quấy rối. Gần đây nhất, ngày 28-5, camera an ninh của gia đình đã ghi lại hình ảnh người đàn ông tạt sơn vào nhà ông.