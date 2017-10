Thực nghiệm hiện trường vụ ‘cô gái đụng ô tô’

Trao đổi với PV Pháp luật TP.HCM, Luật sư Kim Ron Tha (người bào chữa miễn phí cho Thạch Thị Bé Trúc) cho biết LS và Bé Trúc đã nhận được giấy triệu tập đến hiện trường để tham gia buổi điều tra.



Thạch Thị Bé Trúc sau khi được tại ngoại. Ảnh: TV

Trước đây, vụ án này do công an huyện Củ Chi thụ lý giải quyết, nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, công an TP.HCM rút hồ sơ vụ án lên để điều tra. Công an TP đã triệu tập Bé Trúc đến để lấy lời khai, đồng thời còn ra quyết định trưng cầu giám định tốc độ chiếc xe ô tô gây tai nạn.



Tuy nhiên sau đó, VKSND TP.HCM đã bất ngờ ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án về lại công an Củ Chi để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Một nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết, CQĐT công an TP.HCM không đồng ý với quyết định trên của VKS nên đã có kiến nghị, đề xuất giữ hồ sơ vụ án lại để công an TP tiếp tục điều tra và vừa được chấp thuận.

Như đã thông tin, khoảng 22 giờ ngày 27-3-2015, Thạch Thị Bé Trúc chạy xe máy chở bạn là Nguyễn Thị Ngọc đi trên đường nông thôn số 9. Đến ngã tư, Trúc cho xe băng qua đường Trần Văn Chẩm, xe của Trúc va chạm với ô tô do ông Huỳnh Nhật Hoài điều khiển. Vụ tai nạn làm Ngọc tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Cáo trạng xác định: Hoài có phần lỗi phụ là điều khiển xe khi đến ngã tư không làm chủ tay lái; Trúc có lỗi chính điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, lưu thông từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho ô tô đang đi trên đường chính, vi phạm khoản 9 Điều 8 và khoản 3 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ. Từ đó, cáo trạng chỉ truy tố Trúc về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế ô tô.

Tháng 3-2016, Trúc bị bắt tạm giam trong khi đang nuôi hai con nhỏ. Tháng 5-2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên tòa sơ thẩm lần đầu nhưng trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định tốc độ của ô tô vào thời điểm xảy ra tai nạn, lấy lời khai của người làm chứng…

Tháng 9-2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên xử lần hai và tiếp tục trả hồ sơ vì các yêu cầu của lần trả hồ sơ trước chưa được CQĐT và VKS đáp ứng. Đến phiên tòa sơ thẩm lần ba (tháng 11-2016), CQĐT và VKS vẫn chưa trưng cầu giám định tốc độ ô tô, chưa lấy lời khai nhân chứng theo yêu cầu của tòa nên tòa lại trả hồ sơ. Lần này tòa có thêm một yêu cầu là CQĐT phải làm rõ người lái ô tô gây tai nạn có đúng là Huỳnh Nhật Hoài hay không (vì qua các phiên tòa Trúc đều khai tài xế là Lê Thanh Tùng, không phải Hoài); tại sao CQĐT không đo nồng độ cồn tài xế ô tô...?

Ngày 23-1-2017, Trúc được trả tự do.

Trong kết luận điều tra mới nhất, CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố. CQĐT khẳng định hiện trường không có vết thắng nên không giám định được tốc độ ô tô. Tài xế ô tô là Hoài, không phải là Tùng. Sau tai nạn, Hoài đến công an xã trình báo sự việc rồi về. Ba ngày sau, Hoài mới đến công an huyện trình báo nên không thể đo được nồng độ cồn.