Kết luận cuối cùng của Sở Tư pháp Nghệ An về tuổi Công Phượng

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An kết luận, Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21-1-1995 (quê xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Trả lời báo chí, ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cho biết: “Sau khi Sở nhận được văn bản báo cáo kiểm tra hồ sơ, tuổi của tuyển thủ U.19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng từ Phòng Tư pháp huyện Đô Lương (Nghệ An) sinh ngày 21-1-1995, chúng tôi đã giao anh Nguyễn Hữu Dung – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An lên xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương để kiểm tra lại báo cáo đó.

Do bận nhiều công việc nên đến ngày 4-12, đoàn công tác của Sở Tư pháp Nghệ An mới về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương để kiểm tra được. Sau khi kiểm tra lại đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến cầu thủ Công Phượng, Đoàn thanh tra kết luận báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương là chính xác, không có điều gì bất thường.

Đến sáng 5-12, ông Dung đã có văn bản báo cáo lên cấp trên kết luận cuối cùng về tuổi của Công Phượng. Chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ Tư pháp và chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong ngày 5-12. Sau đó, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo sang ban Tuyên giáo Trung ương và công bố trước công chúng”.



Cầu thủ Công Phượng. Ảnh: vietnam+

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, sáng 19-11, ông Hào cho biết: “Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã gọi điện yêu cầu chúng tôi kiểm tra hồ sơ, tuổi của tuyển thủ U.19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng để trả lời chính thống trên phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, tôi chỉ đạo Phòng Hành chính Tư pháp của Sở chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện Đô Lương về xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) kiểm tra, lập biên bản cụ thể về giấy khai sinh và hồ sơ xác định tuổi của Công Phượng”.

Đoàn kiểm tra của Phòng tư pháp huyện Đô Lương về kiểm tra giấy tờ tại xã Mỹ Sơn và xác định trên giấy tờ Công Phượng sinh ngày 21-1-1995.

Ông Trần Doãn Phú - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đô Lương cho rằng: “Tự bản thân tôi không biết và không dám khẳng định Công Phượng sinh năm nào vì khi người mẹ sinh ra Phượng chúng tôi không chứng kiến. Tuy nhiên, qua kiểm tra và lập biên bản về giấy tờ, hồ sơ đang lưu trữ ở xã Mỹ Sơn thì cho thấy trên giấy tờ thể hiện Công Phượng sinh năm 1995”.