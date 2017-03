Khai mạc giải Ngoại hạng Anh: Thế lực mới ở Premier League

Những gương mặt mới bị điểm mặt xuống hạng Leicester City - đội bóng dưới quyền của ông chủ Thái Lan, trở lại hạng cao nhất bóng đá Anh sau 10 năm vắng mặt. Chủ tịch CLB Vichai Srivaddhanaprabha người Thái từng tuyên bố sẽ bạo chi đến 180 triệu bảng Anh nhưng đáng lo là đến giờ họ vẫn chưa có một tên tuổi đáng chú ý nào gia nhập. QPR thăng hạng với sự đầu tư của ông chủ người Malaysia Tony Fernandes đang sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm. Họ có cặp trung vệ đầy kinh nghiệm Rio Ferdinand và Steven Caulker cùng thủ môn của đội tuyển Brazil - Julio Cesar và xác định sẽ chơi an toàn trong chiến dịch trụ hạng hơn là kiếm vị trí cao. Burnley trở lại Premier League sau bốn năm với túi tiền hạn hẹp khiến khả năng sẽ trở về vị trí cũ rất cao. Đội bóng này không cho thấy tiềm năng trước khi kỳ chuyển nhượng đầu mùa đóng lại. Các trận đấu ngày khai mạc MU - Swansea (K+1 trực tiếp 18 giờ 45): Chủ nhà sẽ không để rơi rớt điểm trên sân nhà Old Trafford. Leicester - Everton (21 giờ): Everton với sức mạnh hiện tại sẽ tung đòn hủy diệt. QPR - Hull City (Thể thao TV trực tiếp 21 giờ): Khả năng hòa dễ xảy ra. Stoke City - Aston Villa (21 giờ): Đội khách được đánh giá cao hơn nhưng khả năng hòa vẫn có thể xảy ra. West Brom - Sunderland (21 giờ): May mắn thì chủ nhà có điểm. West Ham - Tottenham (HTV Thể thao, BĐTV trực tiếp 21 giờ): Trận derby London sẽ rất khó khăn cho chủ nhà West Ham có điểm. Arsenal - Crystal Palace (HTV9, BĐTV trực tiếp 11 giờ 30): Sẽ là bất ngờ lớn nhất ngày khai mạc nếu đội khách kiếm được điểm trên sân Emirates.