SL Nghệ An nhắm mục tiêu lấy trọn 3 điểm

Đại diện của đảo quốc sư tử là đội đã hầu như tắt hết cơ hội vào vòng trong (mới có 1 điểm), trong khi ba đối thủ cùng bảng là SL Nghệ An, Persija Jakarta và Johor Darul Tazim (JDT) đều có cùng 7 điểm.



Lượt trận đầu vòng bảng, SL Nghệ An sang Singapore đã đánh bại Tampines Rovers 2-0, trong đó bàn ấn định tỉ số 2-0 của Hồ Khắc Ngọc được chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu.



SL Nghệ An đang có nhiều thuận lợi tại AFC Cup. Ảnh: Q.MINH

Dù đang ở ngôi đầu bảng nhưng SL Nghệ An vẫn rất thận trọng với mục tiêu phải thắng đại diện Singapore càng nhiều bàn thắng càng tốt. Bởi nếu thua và thậm chí là thắng ít bàn thì SL Nghệ An cũng chưa chắc suất đi tiếp vì còn lượt trận cuối SL Nghệ An phải sang Malaysia làm khách trước JDT (lượt đi SL Nghệ An thắng 2-0 tại Vinh).

Bảng H nhiều khả năng phải phân định hai suất đi tiếp sau lượt trận cuối (lượt 6) vì ba đội đầu bảng đang kèn cựa nhau ở chỉ số phụ khi cùng điểm.

SL Nghệ An có quá nhiều thuận lợi để đi tiếp vào vòng trong trừ trường hợp thời cơ đến tay mà họ không nắm bắt hoặc “tự sát”.