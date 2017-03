Thế nhưng đến lượt thứ hai, năm mặt sân trên cả nước giảm còn 35.500 người vào xem. Con số này trừ phần ước lượng lẫn vé mời thì thực chất người hâm mộ bỏ tiền mua vé chắc không đáng kể.

Lý giải cho việc khan hiếm người xem V-League sau một thời gian dài ngưng nghỉ, một thành viên VPF mắc cỡ than khổ: “Tết mà!”.

Theo thống kê của Ban tổ chức, khán giả đông nhất sau 10 cặp trận đấu là trên sân Vinh có 11.000 người theo dõi trận SL Nghệ An thắng đậm Quảng Nam 6-1. Trận có ít khán giả nhất thật ngạc nhiên lại rơi vào sân Long An trận hòa Hải Phòng 2-2, chỉ có 2.000 người. Càng khó nghĩ hơn ở sân Long Xuyên chỉ có 3.500 khán giả ít ỏi đến sân xem đội nhà An Giang thi đấu sau 17 năm họ mới trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Đây là mùa bóng đầu tiên, VPF trong nỗ lực hướng đến một giải đấu chuyên nghiệp đã bắt buộc các sân bóng phải bán vé. Đấy cũng là một nguyên nhân lớn khiến khán giả “lười” đến sân dù mức giá không cao. Một lãnh đội tâm sự mùa này họ chỉ bán vé các khán đài B, C, D với giá tượng trưng 10.000-20.000 đồng để lôi kéo người xem, một phần giúp cầu thủ đá dưới sân hưng phấn hơn và phần khác nhằm “báo cáo” với nhà tài trợ.

Có một thực tế ở những mùa trước, nhiều ban tổ chức sân đã phải mở cửa miễn phí vé hoặc có khi còn cung cấp thức ăn, nước uống vẫn không thể mời gọi người xem đến như mong đợi. Theo giới chuyên môn, một khi chất lượng các trận đấu được nâng cao hơn và cầu thủ ra sân với tinh thần cống hiến, fair play hơn sẽ không khó hấp dẫn người xem đông đảo như một thời đã xa.

Hy vọng bài toán khó này sẽ được chuyên gia Nhật Koji giải tỏa khi ông chính thức ngồi lên ghế trưởng ban tổ chức giải sau tết Nguyên đán để không còn cách giải thích giới hâm mộ đang bận rộn vì… tết mà!

CÔNG TUẤN