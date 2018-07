Ai chơi lại nhà bầu Hiển?

Bất lực với pháo sáng và loạn sân cỏ Ban Kỷ luật VFF vừa ra 10 quyết định xử phạt các ban tổ chức sân, cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật, thu về rất nhiều tiền nhưng ai cũng có cảm giác họ bất lực với vấn nạn đốt pháo sáng. Ví như sân Hà Nội, Thiên Trường hay Lạch Tray… thường vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì để xảy ra các tình trạng: bắn pháo sáng vào trong sân, đốt pháo sáng, ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân, khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân… nhưng chỉ luôn dừng ở mức phạt tiền. VFF và các nhà làm giải VPF dường như không còn cách chế tài nào khác, hoặc dễ gây ra hiểu nhầm là không dám đụng chạm đến các sân bóng ấy khiến cho tình trạng hỗn loạn như trên không có hồi kết. Bên cạnh đó, việc Ban Kỷ luật VFF nhẹ tay với hành vi phản ứng trọng tài và làm loạn trong trận đấu của cầu thủ có thể hiểu họ còn e ngại, hoặc do hồ sơ VPF cung cấp chưa đầy đủ.