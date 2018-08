Đường đua xanh Asiad đã khép, Nhật và TQ chia nhau ngôi đầu

Đường đua xanh Asiad 18 đã khép lại, 41 nội dung đã thi xong, trong đó Nhật và Trung Quốc chia đều nhau 38 HCV (mỗi nước 19 HCV), hai còn lại của Singapore do Scholling đoạt được và một của Hàn Quốc.



Rikako Ikee đoạt sáu HCV, trong đó bốn HCV cá nhân đầu phá kỷ lục Asiad

Ngày cuối cùng thi đấu ở đường đua xanh là ngày của các kình ngư Trung Quốc khi họ đoạt thêm các HV nội dung tiếp sức nam 4x100m hỗn hợp, 1.500m tự do nam và 400m tự do nữ. Còn Nhật thì ngày cuối “mót thêm” hai HCV ở hai nội dung 50m ngửa nam và 50m tự do nữ.



Còn Liu Xiang thì phá kỷ lục thế giới 50m ngửa nữ

Điều đáng nói là bơi lội Hàn Quốc tưởng chừng thất sủng ở Asiad này nhưng vào ngày cuối cùng thì kình ngư Kim Seo-yeong, 24 tuổi bất ngờ đánh bại hai đối thủ tranh chấp của Nhật ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2’8”34. Chiếc HLV duy nhất bơi lội của Hàn Quốc Asiad 18 này rất giá trị vì nó phá kỷ lục Asiad do Ye Shiwen của Trung Quốc lập tại Asiad 2014.



Ở đường đua xanh, trong số 41 bộ HCV thì có 23 kỷ lục bị phá. Kình như 18 tuổi Rikako Ikee của Nhật và kình ngư 16 tuổi Wang Jianjiahe dẫn đầu trong các nội dung cá nhân về việc phá kỷ lục. Trong đó Ikee được tôn vinh là “nữ hoàng” đường đua xanh và huyền thoại Asiad khi phá bốn kỷ lục Asiad 50m và 100m tự do cũng như hai nội dung 50m và 100m bướm. Ikee đoạt tổng cộng 6 HCV, trong đó bốn nội dung cá nhân đều phá kỷ lục và hai nội dung đồng đội.



Scholling mang về hai HCV cho Singapore

Trong khi đó Wang Jianjiahe phá kỷ lục Asiad 400m, 800m và 1.500m tự do.



Nhiều nội dung khác của bơi lội Asiad cũng được các kình ngư Nhật và Trung Quốc thay phiên nhau phá để đạt tổng số kỷ lục được phá là 23 nội dung.



Sun Yang đoạt bốn HCV cá nhân

Riêng nữ kình ngư Liu Xiang, 21 tuổi của Trung Quốc phá kỷ lục thế giới 50m ngửa nữ với thành tích 26”98 và đồng thời trở thành kình ngư châu Á đầu tiên trong lịch sử bơi lội thế giới “phá bức tường dưới 27”.



Chủ nhà Indonesia trắng tay ở bảng thành tích vàng đường đua xanh.