Thua ‘đấu súng’ nghiệt ngã, chủ nhà Indonesia bị loại

Bóng đá vốn được xem là môn thể thao vua, nó cũng hoàn toàn đúng với nước chủ nhà Asiad 18, Indonesia, mục tiêu của họ là vào bán kết và hơn thế nữa. Tuy nhiên ngay vòng Knock out thứ nhất của giải thì họ đã bị loại trên chấm 11m bởi Olympic UAE.



60 phút đầu trận Saudi Arabia đã có 4 bàn trong đó có hat trick của Camara

Tính đằng nào cũng… không bằng trời tính. Ngay từ bốc thăm, Indonesia đã đưa mình vào một bảng cực nhẹ gồm Đài Loan, Hong Kong và Lào. Dư luận lên tiếng quá, lại vừa sót hai đội UAE và Palestine… thế là họ chọn Palestine yếu hơn để đưa vào bảng A của mình.

Toan tính của chủ nhà thành công khi họ dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, ngay vòng 16 đội thì họ đã chạm trán với chính đội bị bỏ sót khi bốc thăm ấy, đó là UAE.



Trung Quốc (đỏ) chiến đấu cật lực nhưng không thể lật ngược tình thế.

Hai đội bị bỏ sót thì một đội (Palestine) đã trừng phạt Olympic Indonesia ở vòng bảng, còn đội thứ hai UAE thì loại chủ nhà Indonesia. Người tính không bằng trời tính.



Vào trận được hàng ngàn cổ động viên nhà ủng hộ, trên sân không khí như…điện giật đối với đội khách UAE, nhưng các chàng trai UAE không ngại ngùng.



Lilipaly (10) chơi rất xuất sắc nhưng không thể đưa Indonesia đi tiếp

Ngay phút 20 thì Zayed đã giúp UAE vươn lên từ chấm 11 m do hậu vệ Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm. Indonesia rượt đuổi đến đầu hiệp 2, cụ thể là phút 52 thì Da Costa có bàn san bằng tỉ số 1-1.



Sai lầm của Indonesia là hàng phòng ngự đá quá bạo, phạm lỗi mà cứ tưởng trọng tài nể mặt. Đến phút 65 thì lại Zayed hoàn thành cú đúp cũng trên chấm 11m, giúp UAE vượt lên dẫn 2-1.

Trong tình thế khó khăn, những ngôi sao nhập tịch nổi tiếng của chủ nhà đã toả sáng níu kéo hi vọng cho Indonesia. Nếu bàn san bằng 1-1 do công của ngoại binh đến từ Brazil (Da Costa) thì bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia ở phút 90+4 do công của tuyển thủ Lilipaly vốn nhẵn mặt trong màu áo tuyển Indonesia với người hâm mộ Việt Nam.



Hàng phòng ngự Indonesia chơi mắc quá nhiều sai lầm

Trận đấu kéo sang hai hiệp phụ nhưng không bên nào ghi được bàn thắng đành dẫn nhau đến loạt luân lưu. Hai cầu thủ san bằng tỷ số hai lần cho Indonesia là Da Costa và Lilipaly đều hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m, song Indonesia có hai cầu thủ sút hỏng do quá căng thẳng vì áp lực, trong khi UAE chỉ có một cầu thủ sút bật xà.



UAE thắng chung cuộc luân lưu 4-3 và đoạt vé vào tứ kết.

Ở trận cùng giờ còn lại, Saudi Arabia đã thắng Trung Quốc chung cuộc 4-3. Chỉ trong vòng 60 phút, Saudi Arabia ghi liền bốn bàn, trong đó có cú hat trick của Camara, Trung Quốc kiên trì nhưng chỉ gỡ được ba bàn đành về nước.

Hiện tại, môn bóng đá nam Asiad 18 đã xác định sáu đội vào tứ kết gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, Syria, UAE và Saudi Arabia.