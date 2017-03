Bùng nổ khu dân cư tự phát ở vùng ven

Dân phản ánh: Sao “cò” xây nhà được, tôi thì không? Tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc có nhiều căn nhà của “cò” được xây dựng nhưng không bị xử phạt, trong khi có người dân phản ánh họ xây nhà là bị phạt ngay. Người dân hoài nghi “cò” có mối quan hệ mật thiết nào đó với chính quyền. Ông Tạ Văn Ngon, Bí thư Đảng ủy xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc, Long An), xác nhận có hộ dân ở xã không được phép cất nhà nên phản ánh như trên. Tuy nhiên, thực sự do đất họ nằm trong khu vực không được quy hoạch làm đất ở nông thôn, mặc dù đất của họ nằm gần khu vực “cò” đang xây nhà rao bán. Ông Ngon khẳng định chính quyền địa phương không thiên vị, bao che gì. 10 khu dân cư tự phát với hàng trăm căn nhà mọc lên là con số thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An.