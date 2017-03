Cần Thơ: Nguy hiểm rình rập trên cầu Quang Trung

Trước thực trạng này, chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở GTVT khẩn trương khảo sát thực trạng cầu Quang Trung, sớm đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua cây cầu này.

Ngày 27-8, góp ý với đoàn kiểm tra, nhiều người dân sống gần cầu Quang Trung cho rằng: Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ TNGT nghiêm trọng gần đây là do mặt cầu quá nhỏ, trong khi lượng xe cộ lưu thông đông. “Tôi sống sát chân cầu nhưng mỗi lần muốn qua siêu thị Big C đều phải chạy vòng xuống cầu Hưng Lợi. Tuy xa hơn một chút nhưng đảm bảo an toàn chứ cầu Quang Trung vào tầm 16-18 giờ lượng xe cộ lưu thông rất đông, gần như kẹt cứng. Chỉ cần va chạm nhỏ là tai nạn có thể xảy ra” - chị Quách Thị Ngọc Bích, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết.

Anh Bùi Văn Hậu, cũng ngụ phường Xuân Khánh, nói thêm: “Cây cầu này đã quá tải mấy năm nay nhưng chẳng hiểu sao cơ quan chức năng đến giờ này mới đi khảo sát. Hơn nữa, đi khảo sát vào giờ này (14 giờ 30) sẽ không thấy hết sự nguy hiểm của người dân khi qua cầu. Bởi vì vào giờ cao điểm sáng, chiều lượng xe qua cầu rất đông, đáng lo nhất là xe tải, xe khách”.

Sau khi đi khảo sát, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, đã chủ trì buổi lấy ý kiến các sở, ngành, lãnh đạo hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67)… Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng PC67 TP Cần Thơ, nêu ý kiến: “Tôi cho rằng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, cần phải cấm ô tô tải và xe khách qua cầu, đồng thời lắp thêm dải phân cách mềm ở dưới dốc cầu Quang Trung phía bờ Ninh Kiều”.

Nhiều ý kiến cho rằng cần cấm luôn ô tô con hoặc cấm theo giờ; lắp thêm dải phân cách mềm bên bờ Cái Răng; đặc biệt là “vuốt” lại hai dốc cầu vì hiện nay độ dốc rất cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tai nạn. Ông Đồng cho biết các ý kiến trên sẽ được Sở báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo TP. Sở cũng sẽ tổ chức khảo sát, lập phương án thi công, phương án tài chính, phân luồng ngay sau cuộc họp này.

GIA TUỆ