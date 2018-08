Chủ đầu tư Carina giải thích vụ cắt hỗ trợ cư dân

Đầu tháng 9 cư dân Carina sẽ được về nhà Ông Trần Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, cho biết dự kiến đến ngày 15-8 CĐT sẽ hoàn thành tất cả hệ thống PCCC, sau đó sẽ mời các cơ quan liên quan nghiệm thu, khoảng đầu tháng 9 cư dân sẽ về lại chung cư. Ông cho hay hiện tại tất cả block đã có điện. Trước băn khoăn quá trình sửa chữa, kết cấu của tòa nhà có đảm bảo an toàn, ông Hải cho biết công tác giám định kết cấu của tòa nhà được Bộ Xây dựng giao cho Cục Giám định chủ trì việc này và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam trực tiếp kiểm định. “Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam khẳng định kết cấu tòa nhà không bị ảnh hưởng gì sau đám cháy, chỉ ảnh hưởng một vài vùng do vụ cháy. Công tác thi công hệ thống PCCC theo bản thẩm duyệt của cơ quan PCCC nên chắc chắn sẽ đảm bảo yêu cầu an toàn về PCCC” - ông cho hay.