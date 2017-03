Giải cứu trong ngày bé gái năm tuổi bị bắt cóc

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Đặng Thị Thu Nga (ngụ Lâm Đồng) dắt cháu Thanh Thanh đến khám bệnh tại BV Nhi đồng 1 (phường 10, quận 10, TP.HCM). Khi bà Nga vào làm thủ tục khám bệnh rồi quay ra thì không thấy bé đâu. Bà Nga hốt hoảng hô hoán và nhờ mọi người tìm kiếm con mình nhưng hơn một giờ sau vẫn không thấy.

Qua kiểm tra camera bệnh viện thì thấy có người phụ nữ lạ mặt đã dẫn bé đi ra cổng chính bệnh viện. Ngay lập tức, bà Nga và bảo vệ bệnh viện đến Công an phường 10 (quận 10) trình báo. Qua những chi tiết mà bà Thu Nga khai báo, lực lượng công an nhận định hung thủ khó đi xa nên tỏa ra các ngả đường để tìm. Đồng thời, Công an quận 10 cũng báo cáo Công an TP thông báo cho công an 24 quận/huyện phối hợp.

Đến 17 giờ cùng ngày, bảo vệ một hồ bơi trên đường Khánh Hội (quận 4) phát hiện bé Thanh Thanh đứng một mình nên báo Công an quận 4. Nhận được tin, Công an quận 10 đến giải cứu bé nhưng không tìm thấy người phụ nữ. Bé được trả cho gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt, tuy nhiên đôi bông tai của bé đã bị lột mất. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

ÁI NHÂN