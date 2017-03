Hội Nhà báo VN gửi văn bản việc PV báo Tuổi Trẻ bị đánh

Ngày 24-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam, cho hay sáng nay (24-9), đơn vị này đã có văn bản gửi tận tay Công an TP Hà Nội, Công an huyện Đông Anh liên quan đến việc phóng viên báo Tuổi Trẻ bị cản trở, hành hung.



“Văn bản do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký thể hiện rõ quan điểm của Hội, yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Đông Anh và các đơn vị có liên quan xem xét sự việc thấu đáo. Đúng sai thế nào phải có xử lý nghiêm minh, thông báo trên công luận và trả lời Hội Nhà báo Việt Nam”.



PV Quang Thế (Báo Tuổi trẻ - áo trắng) bị đánh khi tác nghiệp. Ảnh: M.CHIẾN

Trước đó, vào ngày 23-9, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ huyện Đông Anh về trung tâm TP Hà Nội phát hiện một chiếc taxi đỗ bên lề cầu, dưới cầu là thi thể một người đàn ông. Sau đó Công an huyện Đông Anh xác định người đàn ông bị tử vong dưới cầu Nhật Tân chính là tài xế lái chiếc taxi. Qua điều tra ban đầu, xác định người đàn ông này chết do tự tử.



Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc và sự chỉ đạo của cơ quan, nhà báo Trần Quang Thế đã đến khu vực cầu Nhật Tân để tìm hiểu vụ việc.

Khi đến nơi, nhà báo Quang Thế không thấy có biển thông báo cấm chụp ảnh, ghi hình, lực lượng chức năng cũng không căng dây bảo vệ hiện trường. Rất nhiều người dân cùng đồng nghiệp các báo đứng trên cầu tìm hiểu, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh vụ việc.

Nhà báo Quang Thế cho biết khi anh chụp ảnh thì có một công an ngăn cản. Anh đã trình các giấy tờ liên quan khi tác nghiệp, sau đó tiếp tục chụp ảnh thì bị một nhóm người, trong đó có cán bộ của Đội CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) mặc thường phục lao vào hành hung.