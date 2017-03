Không tư túi, gửi gắm mà nhận Vũ Minh Hoàng do năng lực

Liên quan đến những thông tin nhiều chiều liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều chuyển ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi) vào làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, sáng 9-12, Pv báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ và gặp trực tiếp ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo Tây Nam Bộ, để hỏi rõ hơn mọi thông tin vì thời điểm tiếp nhận ông Hoàng, ông Quang là lãnh đạo trực tiếp ở Ban.





Ông Nguyễn Phong Quang (bìa phải), nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong cuộc trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM sáng 9-12-2016 (ảnh P.T)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phong Quang cho rằng mọi thông tin chính thống về trường hợp ông Hoàng sẽ do lãnh đạo đương nhiệm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trả lời và bản thân ông đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề là hiện dư luận có nhiều thông tin trái chiều về quá trình tiếp nhận cũng như quy trình bổ nhiệm ông Hoàng trong khi thời điểm đó ông còn đương chức sẽ nắm rõ nhất, dư luận muốn nghe ông chia sẻ thông tin với tư cách cá nhân từng nắm bắt việc này thời điểm đó để có thêm kênh thông tin cho rõ ràng hơn. Và ông Nguyễn Phong Quang đã đồng ý.

Ông Nguyễn Phong Quang cho biết: “Mọi thông tin chính thống phía Ban chỉ đạo sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chỉ, với ông chỉ chia sẻ những thông tin thời điểm tôi còn giữ trọng trách tại Ban”.

Theo ông Nguyễn Phong Quang, sở dĩ biết trường hợp Vũ Minh Hoàng là do thời điểm 2014 có chú ruột của Hoàng là đại tá công an, đang công tác tại Ban chỉ đạo và giữ chức vụ phó Vụ An ninh-Quốc phòng.

Khi đó Hoàng vào thăm chú ruột và thông qua đó biết năng lực anh này từ đó có tìm hiểu kỹ càng, hỏi qua nguyện vọng của anh này mới xin ý kiến của trung ương. “Cụ thể là nắm rõ Hoàng có trình độ cử nhân chính trị học và Quan hệ quốc tế loại giỏi học tại Trường ĐH Tổng hợp Kent Anh Quốc; Thạc sĩ chuyên ngành phát triển quốc tế loại xuất sắc học tại Trường ĐH Tổng hợp Kent (Vương quốc Bỉ) và Thạc sĩ Hành chính công tại ĐH Thanh Hoa, TP Bắc Kinh (Trung Quốc) loại xuất sắc.

Ngoài ra Hoàng có trình độ về ngoại ngữ Anh văn, Pháp văn, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản và là đảng viên.

Hồ sơ và thủ tục tuyển dụng không qua thi tuyển đều đảm bảo khi thời điểm đó Ban chỉ đạo có các quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển công chức. Có biên bản họp Hội đồng xét tuyển công chức và công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc thống nhất xét tuyển không qua thi tuyển đối với trường hợp Vũ Minh Hoàng.

Tất cả đều có sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương cho tuyển dụng không qua thi tuyển.

Khi nhận vào bố trí làm ở Phòng Nghiên cứu-Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo cho đến tháng 9-2014, Hoàng có đơn xin đi nghiên cứu sinh khóa Tiến sĩ trong chương trình Quốc tế về nghiên cứu phát triển nông nghiệp (IPADS tại Trường ĐH Tokyo, Nhật Bản) từ ngày 1-10-2014 đến 30-9-2017.

Việc này có thông báo của ĐH Tokyo từ đó Ban có quyết định đồng ý cử Vũ Minh Hoàng đi học nước ngoài theo dạng kinh phí tự túc và không hưởng lương”. Cũng theo ông Nguyễn Phong Quang, Vũ Minh Hoàng chỉ hưởng hai tháng lương tại Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

PV: Như vậy việc tiếp nhận, bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng là đúng quy trình?

Ông NGUYỄN PHONG QUANG: Vấn đề này được lãnh đạo Ban thống nhất và thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, có tham khảo và đối chiếu theo Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị, công văn của Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Đồng thời căn cứ vào khả năng, năng lực, trình độ của ông Hoàng. Từ đó thực hiện các bước theo quy trình khi Thường trực Ban họp cùng ủy viên chuyên trách để thống nhất việc điều động và bổ nhiệm làm phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Thời điểm đó lãnh đạo Ban đã xem xét và có ý định nên có Văn phòng Xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản để thuận tiện mời gọi đầu tư về vùng ĐBSCL. Trong khi xét năng lực, khả năng ngoại ngữ và mối quan hệ tốt và có thể mời gọi DN đến để tìm hiểu và đầu tư vào vùng.

Vì vậy nên giữ chân Hoàng tiếp tục ở lại công tác sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Nhật Bản và cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng có chức danh để có điều kiện quan hệ thuận lợi, phối hợp tốt với các đối tác để mời gọi đầu tư trong thời gian tới.

. Ông Vũ Minh Hoàng đã có những đóng góp gì về mời gọi đầu tư cho Ban chỉ đạo và vùng ĐBSCL?

- Hàng loạt DN do Hoàng tiếp cận và mời gọi đến để tìm hiểu đầu tư như đầu năm 2015 đã mời đoàn Nhật Bản về ĐBSCL và Cần Thơ để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, hợp tác; mời gọi DN đến với vườm ươm công nghệ ở Cần Thơ, DN của Hà Lan… Sở dĩ anh em cơ quan ít biết nhiều về Hoàng do vừa đi học và vừa làm công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài.

. Vậy khi tìm hiểu để tiếp nhận cũng như bổ nhiệm sau này phía Ban có chịu áp lực hay gửi gắm từ đâu hay không?

- Hoàn toàn không có áp lực hay gửi gắm gì hết. Qua tìm hiểu, nắm rõ năng lực và thấy đáp ứng được nhu cầu mà công tác xúc tiến đầu tư đang cần nên xin ý kiến để tiếp nhận, tuyển dụng. Chúng tôi nhận người để đáp ứng công việc chung đang cần chứ chẳng tư túi hay ai đó gửi gắm gì cả. Hoàng có chú làm ở đây và nghe chú động viên về làm việc nên đã đồng ý.

. Về xuất thân của ông Vũ Minh Hoàng phía lãnh đạo ban thời điểm đó đã tìm hiểu như thế nào?

- Hoàng có chú là đại tá công an thời điểm đó công tác tại Ban, học hành bài bản, có năng lực và cha mẹ chỉ là DN bình thường, không dính dáng đầu tư làm ăn dự án nào ở trong này.

Toàn bộ nhân thân, lý lịch gia đình phía trung ương đã thẩm định kỹ càng. Chúng tôi nhận người để bố trí là phục vụ cho cái chung.

Ở đây có một vấn đề là thời điểm Cần Thơ xin người và thời điểm ban ký quyết định cho chuyển trùng ngày thì là sơ sót nhưng cũng phải hiểu thời điểm đó do áp lực cập rập về mặt thời gian phải hoàn thành các thủ tục để học ở Nhật Bản và cũng là để tạo điều kiện cho học hành để sau này phục vụ lại công việc chung.