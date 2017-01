Lần đầu tiên, Phú Yên bị ngập lụt ngày giáp tết

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trưa 26-1 (tức 29 tết), ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết hơn 600 m trên tỉnh lộ 650 đoạn qua cầu Cây Cam thuộc địa phận xã An Định, huyện Tuy An đang bị ngập sâu 0,6 - 0,8 m, gây ách tắc giao thông đoạn đường này.

Đây cũng là tuyến giao thông trọng yếu từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Ngoài ra, nhiều khu vực trũng thấp ở hai xã An Định, An Nghiệp cũng bị ngập úng cục bộ. Hai tuyến giao thông liên xã đoạn qua các thôn Phong Hậu, Định Phong thuộc xã An Định bị ngập sâu gần 50 cm.



Tỉnh lộ 650 đoạn qua cầu Cây Cam thuộc huyện Tuy An bị ngập sâu trong nước. Ảnh: KHẮC NHO

“Tình trạng ngập lụt trên các tuyến giao thông ngày giáp tết đã và đang khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, vất vả.

Từ 4g sáng nay, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu chính quyền hai xã An Định, An Nghiệp cử lực lượng ứng trực tại hai bên cầu Cây Cam trên tỉnh lộ 650 để cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua lại, tránh tai nạn đáng tiếc.

Hiện nay, đời sống, sinh hoạt của người dân ở các khu vực bị ngập lụt bị đảo lộn trong ngày giáp tết”- ông Thành nói.

Cũng theo chủ tịch UBND huyện Tuy An, hiện đã có hơn 650 ha lúa vụ đông xuân vừa gieo sạ từ một tuần đến một tháng tuổi tại 2 xã An Định và An Nghiệp bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng, phải gieo sạ lại. Nhiều cánh đồng ở địa phương này đang ngập sâu 0,8- 1,2 m.



Việc đi lại của người bị ngập lụt rất khó khăn, vất vả trong những ngày gáp tết. Ảnh: KHẮC NHO

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục có mưa. Nhiều thời điểm, mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Riêng tại huyện Tuy An, nhiều đợt mưa kéo dài khiến hồ chứa nước Đồng Tròn phải xả lũ điều tiết, gây ngập lụt vùng hạ du.

Mưa kéo dài trong những ngày giáp tết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, nhất là việc chuẩn bị đón tết người dân. Hầu hết các chợ hoa, làng rau ở Phú Yên đều bị mưa làm hư hỏng, rất ít người mua.

Theo nhiều người lớn tuổi ở Phú Yên, đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, mưa liên tục kéo dài, gây ngập lụt vào những ngày giáp tết.