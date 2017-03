Tám đoàn liên ngành kiểm tra thực phẩm Tết Trung thu

Ngày 13-8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, từ ngày 20-8 đến 20-9, tám đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 16 tỉnh, TP trọng điểm. Ngoài ra, các địa phương tiến hành thanh tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc địa bàn quản lý.



Đoàn kiểm tra làm việc tại một cơ sở chế biến bánh trung thu

Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, ưu tiên các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt kẹo; bia, rượu, nước giải khát; thịt, cá, trứng, sữa, các loại trái cây; các dịch vụ ăn uống...

Trong đó, các đoàn của Trung ương và tuyến tỉnh sẽ chú trọng thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, các cơ sở nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đồng thời nắm bắt thực trạng công tác quản lý của cấp dưới. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do các đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện, xã thực hiện.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Đoàn tập trung kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; điều kiện bảo đảm ATTP quy trình chế biến, bảo quản; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia…

Các cơ sở thức ăn đường phố cần kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP và lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.