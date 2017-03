Vụ đánh nữ nhân viên sân bay: Hình sự hay hành chính?

Khoảng 14 giờ ngày 18-10 tại khu C, tầng 2 nhà ga hành khách T1 xảy ra vụ xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với hai hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội). Hành khách Thuấn có hành vi túm vai áo chị Quỳnh Anh. Cùng lúc này hành khách Tùng lao vào dùng chiếc máy tính bảng đánh mạnh nhiều cái vào đầu chị Quỳnh Anh khiến chị này choáng váng, buồn nôn, phải nhập viện Xanh Pôn kiểm tra. Lập tức, Đội An ninh cơ động kịp thời có mặt yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc. Tuy nhiên, hai vị khách trên đã không hợp tác và có thái độ to tiếng với nhân viên hãng hàng không, không viết tường trình. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu hai hành khách này về đồn Công an Nội Bài để tiếp tục làm rõ sự việc.