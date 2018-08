Chỉ đạo điều tra, xử lý vụ giả hồ sơ chất độc da cam

Ngày 5-8, UBND TP Hải Phòng cho biết TP đã có văn bản giao huyện An Lão chỉ đạo lực lượng công an huyện điều tra, xử lý vụ vi phạm làm hồ sơ giả để hưởng chế độ chất độc hóa học xảy ra tại xã Mỹ Đức (An Lão).

Văn bản chỉ đạo này nêu: Ngày 14-7, báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Bị lấy trộm chế độ nạn nhân chất độc da cam”, UBND TP giao huyện UBND huyện An Lão chỉ đạo công an huyện điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, thu hồi tiền đã chi trả. Theo văn bản này, UBND TP cũng yêu cầu huyện An Lão phải xử lý sai phạm của tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND TP trước ngày 17-8 và trả lời báo Pháp Luật TP.HCM.



Quyết định phục viên của ông Đỗ Cao Lanh bị sửa chữa để sử dụng làm hồ sơ cho ông Thanh hưởng chế độ.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Đức, từ cuối tháng 7-2018, công an huyện đã về địa phương tiến hành xác minh điều tra theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và UBND huyện An Lão.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ năm 2006, ông Đỗ Văn Thanh (SN 1937) trú xã Mỹ Đức (huyện An Lão) có làm hồ sơ xin được hưởng chế độ chất độc da cam. Hồ sơ được khai báo với tên Đỗ Cao Lanh (tức Đỗ Cao Thanh), kèm theo đó là quyết định phục viên mang tên Đỗ Cao Lanh do Trung đoàn 55, Sư đoàn 5, Quân khu 7 cấp năm 1976. Sau khi được xã, huyện xác nhận từ tháng 9-2009, ông Thanh và một người con trai được hưởng chế độ chất độc hóa học.

Sau khi ông Đỗ Cao Lanh (SN 1950, quê ở xã Mỹ Đức, trú quận Ngô Quyền) tố cáo ông Thanh giả mạo hồ sơ, sử dụng quyết định xuất ngũ của ông, đầu năm 2017, huyện An Lão đã đề nghị công an giám định. Kết quả quyết định này là của ông Lanh đã bị sửa chữa để sử dụng trong hồ sơ xin hưởng chế độ chất độc hóa học của ông Thanh. Tháng 5-2017, Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi quyết định công nhân chế độ chất độc hóa học của bố con ông Thanh.