Công an sẽ buộc giao con dấu cho công ty

Trung tá Nguyễn Minh Hạnh, Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, đặc doanh và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết như trên.

Như đã thông tin, để xây dựng chợ, bà Nguyễn Thị Loan Anh lập công ty do bà làm giám đốc. Tuy nhiên, sau khi thành lập, bà Th. - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Tân Phú (Đồng Nai) chiếm giữ con dấu, giấy phép kinh doanh của công ty nhiều năm liền. Lý do là bà Th. cho rằng mình có góp vốn (nhờ người khác đứng tên) nhưng bà Anh phủ nhận. Trong quá trình san lấp nền chợ, bà Anh và Th. có mâu thuẫn nên bà giữ con dấu, giấy phép kinh doanh của công ty. Bà Anh tố cáo nhưng công an, tòa án, VKS và UBND các cấp “bó tay”, không buộc được bà Th. giao con dấu.

Cũng theo Trung tá Hạnh, việc bà Th. giữ con dấu, không bàn giao con dấu cho Công ty 142 là vi phạm, sẽ bị xử phạt hành chính, buộc bàn giao con dấu.

